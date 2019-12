AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-20 10:23:41

Billeder dukket op af GIGABYTE GTX 1080 TI AORUS Extreme Edition 11G

Leder du efter en nyt grafikkort, og er budgettet fyldt nok til at kunne fråds, så bør du vente på det kommende GIGABYTE GTX 1080 TI AORUS Extreme Edition 11G.

Kigger man udelukkende på designet, så er der ikke sket meget, hvis man sammenligner med GIGABYTE GTX 1080 non-Ti.



GIGABYTE GTX 1080 TI AORUS Extreme Edition 11G byder også på en triple-fan (Windforce) køler med with RGB porno-lys, men hvor vi på non-TI kortet havde dual HDMI på siden, har GIGABYTE nu ”kun” valgt at designet en enkelt port på. Er det så slut med VR-Link?

Slet ikke. GIGABYTE har nemlig via I/O monteret to, så du stadig har muligheden for VR-Link

Her til kommer 2x DisplayPort, 1x DVI. Det er stadig begrænset med informationer, der er sluppet ud, men mon ikke vi bliver præsenteret for en GIGABYTE GTX 1080 TI AORUS Extreme Edition 11G, der er peppet en kende mere end non-TI kortet byder på.



Det forventes GIGABYTE sender GIGABYTE GTX 1080 TI AORUS Extreme Edition 11G på gaden i midten af april 2017.