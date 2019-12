AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-13 11:37:39

Billeder lækket af vandkølet NVIDIA GeForce RTX 2080. Forventes i september.

Det forventes at NVIDIA løfter sløret for deres kommende lineup af GeForce RTX og GTX 20xx serie senere denne måned. Rygterne lyder på banebrydende ydelse.

Det forventes at NVIDIA løfter sløret for deres kommende lineup af GeForce RTX og GTX 20xx serie senere denne måned. Rygterne lyder på banebrydende ydelse.

En del af NVIDIA’s partnere har dog bestemt sig for, at brugerne ikke nødvendigvis behøver vente så længe på at se de nye grafikkort. De har derfor lækket billeder af deres kommende køle-designs til 20xx serien.

Gutterne ovre hos Videocardz spottede det først, og det har betydet et kig på hvad der må forventes at være det første vandkølingsdesign til et RTX 2080 grafikkort. Den lækkede udgave kommer fra Colorful, som de fleste vidst kender i forbindelse med NVIDIA.

Husk at følge Tweak.dk påYouTube, hvor vi anmelder hardware, afholder fede giveaways m.v. I finder kanalen HER



Det drejer sig helt specifikt om deres iGame lineup.

På billedet ser vi bl.a. et blæserbaseret kort, med tre blæsere, som umiddelbart kan anvendes på flere af 20xx seriens kort. Det skulle umiddelbart anvende samme køleløsning, som den nuværende Pascal-generation.



Men, men nye vandkøleløsning i nederste højre hjørne, er derimod helt splinter ny, og har være fuldkommen hemmelig indtil nu. På rygtebasis lader vi os fortælle at det skulle være det nye GeForce RTX 2080 iGame Poseidon.

Colorful har selv bekræftet at der er tale om et splinternyt, vandkølet, “next-gen” grafikkort fra NVIDIA. Ud fra rygter fra andre AIB NVIDIA partnere, så kan tredjeparts-kortene fra NVIDIA forventes lanceret i september (RTX 2080).

NVIDIA selv rygtes også at bygge en super badass dual-fan Founders Edition RTX 2080, som skulle være tilgængelig ved lanceringen - så man behøver, måske, ikke vente til september for at få et GeForce RTX 2080 med ordentlig køling.

20xx serien forventes lanceret senere denne måned, så følg endelig med her på Tweak, hvor vi holder jer opdateret med seneste nyt om alt fra specs til priser.

Image credit: JagatReview