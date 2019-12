AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-29 11:12:15

Biostar Radeon RX Vega 64 Prissættes Til $649

Biostar melder et nyt Radeon RX Vega 64 grafikkort klar til kamp, og med en pris på $649, er Biostar altså klar med deres version af AMD’s kraftigste grafikkort.

Biostar Radeon RX Vega 64 byder på HBM2 RAM og et 2048 bits interface samt 4096 stream processors. Her til understøtter Biostar Radeon RX Vega 64 grafikkortet DirectX 12 og Vulkan. Biostar krydrer tilmed nyheden med forklaringen om, at Biostar Radeon RX Vega 64 grafikkortet også er oplagt mål, hvis du er blandt krypto mining segmentet.



I samme omgang releaser Biostar også et nyt Biostar Racing Z370GT6 motherboard prissat til 140 USD, og som understøtter Intels 8th generation Intel Core processorer. Lanceringen af Biostar Racing Z370GT6, er producentens 3. generation af Racing bundkort, og er blandt andet prydet med deres ”golden theme ‘tattoo’ design”



Biostar skriver:



Providing an easy way to control the cooling of A.I. FAN, full control of RGB lighting with the Advanced VIVID LED DJ and GT Touch to enable the ECO and Sport modes.



Specifikationer på VAVAT5VM88 Radeon RX Vega64 grafikkortet indkluderer:



– AMD Radeon RX Vega64 GPU

– 8GB HBM2, 2048bit, with 3 display port & HDMI support

– AMD Radeon Chill and ReLive Technology

– PCI Express 3.0 x16 bus interface

– Support Radeon Freesync and Eyefinty

– DirectX 12 and Vulkan Optimized

– AMD XConnect and Virtual Super Resolution



Specifikationer på Z370GT6 Ver. 5.x bundkortet indkluderer:

– Supports 8th Generation Intel Core Processor, enables overclocking on Unlocked Intel Core Processors

– Intel Z370 single chip architecture

– Support 4-DIMM DDR4-3866(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2666(OC)/ 2400/ 2133/ 1866 up to 64G maximum capacity

– BIOSTAR Hi-Fi Technology inside

– Support USB 3.1

– Support M.2(32Gb/s)(Intel Optane Technology Ready)

– Support HDMI 4K resolution