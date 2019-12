AUTHOR :

CES 2019: AMD frigiver nye slides fra Radeon VII præsentationen

Vi efterspurgte alle konkrete informationer fra AMD’s CES 2019 keynote, og som svaret på vores bønner, har red team offentliggjort nye presse slides fra eventet i går.

Lanceringen af Radeon VII viser også AMD ikke helt har smidt håndklædet i ringen i high-end performance segmentet mod NVIDIA Turing.

De nye presse slides viser AMD Radeon VII og nyeste 7nm Vega arkitektur kommer med 3840 Stream Processors, som betyder GPU’en ikke har tilgængelige cores aktiveret. Disse må formodes kommer i brug på et kommende Radeon Pro serie release – altså medmindre AMD har mere oppe i ærmet i form af en fullblown GPU til gaming senere på året under Computex 2019.

AMD Radeon Vega II = VII = 7 (nm)



Team red bringer altså en 7nm 331 mm2 GPU til bordet, som skal konkurrerer mod en 12nm 545 mm2 processor fra NVIDIA, når man tager højde for de ikke spiller med samme node eller teknologier under overfladen som deep learning og ray tracing.



AMD Radeon VII er også forklaret ikke skal konkurrerer med TITAN RTX, og RTX 2080 Ti men i stedet GeForce RTX 2080, NVIDIA’s 8GB GDDR6 erstatning for GeForce GTX 1080 Ti. Her burde AMD have gode kort på hånden i form af dobbelt så meget RAM (16 vs 8GB), og dertilhørende (1 TB/s vs 0.45 TB/s). Men modsat har Radeon VII til gengæld ikke Tensor Cores or RT Cores, som nødvendigvis ikke vil spille ind på grund af manglende understøttelse af DXR i spil.



Til ligningen kommer også strømforbruget, som kun AMD kender til på nuværende tidspunkt.

Mange spændende spørgsmål tårner sig op, og hvis ikke før, så får vi svar på alle 7 februar, når Radeon VII flagskibet er i handlen.

