CES 2019: AMD lancerer Radeon VII – verdens første 7nm Gaming GPU. Pris $699 MSRP

Gårsdagens AMD keynote blev naturligvis præsenteret af Lisa SU. Her fremvise Lise verdens første gaming/prosumer 7nm Gaming GPU, Radeon VII.

Dermed lancerede AMD deres next-generation 7nm GPU, som pøblen i første omgang måtte have været i tvivl om er Vega II eller 7. Vi fik dog hurtigt afklaret AMD inddrager de romerske talsystem, og dermed 7.

Vi er efterhånden ved at være for erfarne til at sluge alle de rosende ord uforsødet, som vi senest så med hypen på RTX fra NVIDIA.

I nedenstående video gennemgår vi sceancen fra gårsdagens AMD keynote med Dr. Lisa Su.



AMD var ret klar i spyttet, da de proklamerede; Radeon VII is hurtigere end NVIDIA’s RTX 2080 – med 60 Compute Units, 3840 Stream Processors og 16 GB HBM hukommelse serverende 13.8 TFLOPs of Compute performance.



Vi vil dog hurtigt indskyde performance på det nye super grafikkort, blev foretaget på nøje udvalgte computerspil – intet nyt under solen her, og samme procedure benytter konkurrenten fra NVIDIA naturligvis.



Battlefield V og Farcry 5 blev der vist benchmarks af i 4K med alle setting maxed out.

AMD har endnu ikke be/afkræftet hvorvidt Radeon VII er et nyt brandnavn eller kun forbeholdes verdens første 7nm Gaming GPU. Værd at bemærke er ligeledes Radeon VII, er designet med færre cores end på Radeon RX Vega 64.



Radeon VII reference designet byder på tre fans på front-coveret, og minder mest af alt om en beefed up Vega GPU.



7nm Vega blev første gang annonceret på Computex sidste år – et grafikkort henvendt til gaming/prosumer markedet.



Faktum er, at holder performanceresultaterne stik, så kan NVIDIA godt forvente en værdig konkurrent fra AMD lejren til at puste til deres nye 20xx serie.

Her er alle facts fremvist på Radeon VII:



- Exceptional capabilities: The Radeon VII graphics card is built upon 7nm process technology, delivering higher gaming performance than the AMD Radeon RX Vega 64 graphics card. Equipped with 60 compute units/3840 stream processors running at up to 1.8GHz and 16GB of ultra-fast HBM2 memory (second-generation High-Bandwidth Memory), the Radeon VII graphics card enables high-performance gaming and ultra-high quality visuals. Ground-breaking 1 TB/s memory bandwidth and a 4,096-bit memory interface pave the way for ultra-high resolution textures, hyper-realistic settings, and life-like characters.



- Enabling real-time 3D and compute applications: The Radeon VII graphics card delivers the performance required for demanding 3D rendering and video editing applications, and next-generation compute workloads. It provides up to 27 percent higher performance in the popular open source 3D creation application Blender, up to 27 percent higher performance in the professional video editing, color correction and visual effects application DaVinci Resolve 15, and up to 62 percent higher performance in the OpenCL LuxMark compute benchmark compared to the AMD Radeon RX Vega 64 graphics card.



- Extreme gaming performance: The AMD Radeon VII graphics card delivers exceptional performance in DirectX 12- and Vulkan-based games, including up to 35 percent higher performance in Battlefield V, and up to 42 percent higher performance in Strange Brigade, compared to the AMD Radeon RX Vega 64 graphics card. It also delivers up to 25 percent higher performance in the widely popular esports title, Fortnite.



- Smooth gaming with Radeon FreeSync: With the high speeds of today’s graphics cards, framerates often exceed the monitor refresh rate, causing stuttering and tearing. With AMD Radeon FreeSync technology, the popular, standards-based adaptive sync technology supported by more than 550 gaming monitors, gamers can experience smooth gameplay at every level. In addition, AMD Radeon FreeSync 2 HDR technology offers more than 2X better brightness and color volume compared to sRGB.



Unparalleled experiences with AMD Radeon software: AMD Radeon Software features Day-0 game driver support and up-to-the-minute game optimizations for performance enhancements. Gamers can effortlessly capture, stream and share their memorable moments and clutch victories with Radeon ReLive; monitor performance and PC system info, and socialize with the AMD Link application, and fine-tune a range of settings to fit their needs with Radeon WattMan technology.

Vi ser frem til at få AMD Radeon VII testet på redaktionen snarest muligt.

