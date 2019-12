AUTHOR :

CES 2019: ASUS fremviser ROG GeForce RTX 2080 Ti MATRIX

Med det nye ROG MATRIX GeForce RTX 2080 Ti, er ASUS ROG MATRIX igen kommet frem i rampelyset. Denne gang iklædt Infinity Loop kølingssystem bygget ind i skjoldet og et helfitgt fabriksoverclock.

Køleanordningen er set før, en AIO bygget ind på enten CPU eller GPU. Forskellen er ASUS denne gang har integreret det i skjoldet på ROG GeForce RTX 2080 Ti MATRIX, og ifølge ASUS, er Infinity Loop kølingssystemet i stand til at performe som 240mm radiatorer.

At have køleanordningen integreret i skjoldet på ROG GeForce RTX 2080 Ti MATRIX, og holde de fysiske rammer nede på en 3 slots design, er i sig selv imponerende inkl. en ret massiv heatsink.

Skjoldet på ROG GeForce RTX 2080 Ti MATRIX indeholder også 3 axial blade fans, som vi også ser brugt på deres RTX 20 STRIX serie.



Forsiden har laser ætsede design accenter, som krydres med LED. På bagsiden finder vi en veldesignet backplate med ROG Eye logoet, som oplyses af LED. Lyset kan efterfølgende styres via Aura Sync RGB softwaren.



Specifikationerne på ROG GeForce RTX 2080 Ti MATRIX inkluderer 4352 CUDA cores og 11 GB GDDR6 RAM, som vi kan forvente på et RTX 2080 Ti, men clockfrekvensen har fået et spark bagi. Boost clocken peaker ved 1815 MHz direkte fra fabrikken, som dermed sparker et total compute output af sig fra standard 14,2 TFLOPs til vanvittige 15,7 TFLOPs.



For at nå dertil, er ROG GeForce RTX 2080 Ti MATRIX udstyret med dual 8 pin power connector. Af tilslutninger finder vi to HDMI, to DP samt en enkelte USB Type-C port.



Forventet prisskilt lyder på $1600 US. ROG GeForce RTX 2080 Ti MATRIX kommer på markedet fra indeværende måned.

