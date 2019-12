AUTHOR :

CES 2019: CES 2019: Officielle Radeon VII benchmarks frigivet; benchmarks af 25 spil mod Radeon RX Vega 64

Selvom Jensen Huang er i verbal disputs mod Lisa Su over Radeon VII blegner sammenlignet med RTX 2060, så er det stadig fra et forbrugermæssigt synspunkt stadig super relevant at se benchmarks af det nye Radeon VII.

De er så officielt frigivet fra red team, hvor Radeon VII battler mod deres eget Radeon RX Vega 64 i 25 spil. Slutresultatet er ikke overraskelse efter at have overværet AMD’s præsentation af Radeon VII flagskib baseret på 7nm process.



Producenten har i flee omgange forklaret Radeon VII er designet med henblik på 4K gaming, og det laver derfor en kraftig segmentering af nuværende 4K spiltitler.



Assassin’s Creed Odyssey, Monster Hunter World, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, sender en gennemsnits framerate på 36fps af sig i 4K med max settings. ITotal War: Warhammer 2 formår AMD Radeon VII at levere 35fps med alt maxet ud.

I nogle af de fremviste 25 spil, kan det nye AMD Radeon VII grafikkort komme over 60fps. Hav dog for øje der er tale om gennemsnitlige framerates og ikke minimum framerates.



Nogle af de mest lovende resultater kommer i Battlefield 1 DX12, Call of Duty Black Ops 4, Doom, Star Control Origins, Strange Brigade og Wolfenstein 2, hvor AMD Radeon VII presser mere end 80fps af sig.



For at skabe resultaterne, har AMD inddraget Intels i7 7700K og 16GB DDR4-3000 RAM – for at kunne afvikle valgte spil på max settings i 4K.



AMD Radeon VII lanceres 7 februar 2019 med et prisskilt på $699. Vi må også formode third-party benchmarks dukker op forud for release af Radeon VII, som måske vil vise et andet resultat.

