PUBLISHED : 2019-01-07 15:55:20

CES 2019: INNO3D GeForce RTX 2060 annonceret i Las Vegas

INNO3D, en producent vi ser meget lidt på de nordiske kanter, har præsenteret et nyt INNO3D GeForce RTX 2060 grafikkort, som kommer med 6GB GDDR6 RAM, 192-bits og 14Gbps – ganske som alle andre nye GeForce RTX 2060 grafikkort frigives med.

INNO3D GeForce RTX 2060 benytter sig af Twin X2 twin køler, som også benyttes RTX 2070.

Med på vejen fortæller INNO3D:



“At INNO3D we make sure we utilize all the resources at our disposal for every product” our General Manager Stanley Wong commented. He further added, “For the INNO3D GeForce RTX 2060, we made sure our engineers in R&D focused on creating an ultra-efficient and ultra-quiet cooling solution for our gamers”



“Improving performance and power efficiency over previous-generation GPUs, the INNO3D GeForce RTX 2060 lets the gamer now enjoy fast, smooth gameplay, supporting the latest DirectX 12 features in both classic and latest game titles. In Battlefield V, GeForce RTX real-time ray tracing brings cutting-edge, realistic graphics to mankind’s greatest conflict – World War 2. Surfaces and objects — such as ice, puddles, windows, mirrors, vehicles, gun barrels, and more — are enhanced with ray-traced reflections, elevating immersion to previously unobtainable levels”



Der er ikke informationer omkring priser eller lanceringsdato.

