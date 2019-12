AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-10 09:33:09

CES 2019: Jensen Huang kalder Radeon VII for “underwhelming”. Lisa Su svarer igen på tiltale

I går AMD lancerer Radeon VII – verdens første 7nm Gaming GPU. Pris $699 MSRP, og efterfølgende via et interview med PCWorld, havde journalisterne mulighed for at stille NVIDIA’s CEO spørgsmål om den nye Radeon VII konkurrent fra AMD.

Jensen bar ifølge PCWorld tydeligt præg af ikke at være i humør til at sende komplimenter mod AMD-lejren eller lykønskninger med familieforøgelse.

Nedenstående klip er fra PCWorlds interview:



Why ”underwhelming”?



“The performance is lousy and there’s nothing new,” Huang said. “[There’s] no ray tracing, no AI. It’s 7nm with HBM memory that barely keeps up with a 2080. And if we turn on DLSS we’ll crush it. And if we turn on ray tracing we’ll crush it.” forklarede Huang.



Jensen blev også spurgt indtil forskellene mellem FreeSync og G-Sync skærme, kort tid efter efter NVIDIA anoncerede G-Sync deres nye ”compatible monitor certification”



Læs hele artiklen på PCWorld

