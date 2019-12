AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-05 16:09:28

CES 2019: MSI teaser med nyt GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z bygget med kulfibre

Rygterne har længe floreret omkring et kommende GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, og nu melder producenten sig til med en teaser, der bestemt ikke gør MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z mindre fristende.

MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z vil henvende sig til entusiast markedet, som prisen sikkert vil afspejle ved launch, og GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z vil få extreme overclockers frem i stolesædet. At MSI så tilmed iklæder det et smukt ydre, vil utvivlsomt kun give mere omtale før, under og efter.



Som vi kender det fra tidligere modeller i Ti Lightning Z serien, er de benyttede chips blevet cherry-picked for at opnå bedst mulige setup for entusiasten og extreme overclockeren, og generelt set er der kun brugt komponenter fra øverste hylde – punkter, som skruer prisen op på det næsten ulidelige.



Billedet kommer fra MSI Japan, og indikerer backplaten er belagt med en kulfibre tekstur. Billedet er det første officielle fra producentens egen side.



MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z forventes fremvist under CES 2019.

Prisen er ukendt.

