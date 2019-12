AUTHOR :

CES 2019: RTX 2060 med bedre performance end 1070 Ti. Pris $349

Mid-entry segmentet kæmper NVIDIA og AMD benhårdt om, og NVIDIA må siges at have de gode kort på hånden

Mid-entry segmentet kæmper NVIDIA og AMD benhårdt om, og NVIDIA må siges at have de gode kort på hånden. Hvis ikke tidligere med 1070 Ti, så kunne noget tyde på RTX 2060 sætter en stor fed streg under dominansen med RTX 2060, hvis man skal tage producents lovprisninger for gode vare.

NVIDIA trak gavepapiret af GeForce RTX 2060 på CES 2019 keynote, og her hævder producenten RTX 2060 er i stand til at outperforme GTX 1070 Ti og smadrer deres eget GTX 1060 med 40-60%. Med en pris på $349, kan vi ende med et sand røverkøb.



Vi tager dog informationerne med en solid portion forbehold, når vi frisk i erindring tænker på lovprisningen af RTX inden release.



Nuvel, NVIDIA har frigivet en graf, som sammenligner 2060 performance med 1060 performance, og prisen til trods, viser GeForce RTX 2060 gode takter

I Hitman og Doom hæver GeForce RTX 2060 performance med 40%. Sniper Elite 4 og Battlefront II omkring 50 procent og 60+ % i Black Ops 2 and Wolfenstein II. Man kunne så foranlediges til at sætte spørgsmåltegn ved, hvorfor netop disse spil er cherry-picked.



Den komplette liste over GeForce RTX 2060 spec har vi til gode. Dog ved vi GeForce RTX 2060 kommer med 6GB 14Gbps GDDR6 og 5 gigarays/sek af ray tracing performance. Ligeledes hævder NVIDIA 2060 er i stand til at afvikle Battlefield V @ 60 fps MED. Set udfra RTX 2070 giver 70 fps med low settings og 6 gigarays/sek., kan vi stille os tvivlsom over for den påstand.



Sammen med RTX 2060 eller RTX 2070, kommer de bundled med Battlefield V eller Anthem, begge bydende på ray tracing support. RTX 2080 og RTX 2080 Ti bundles med begge spil.



2060 lanceres 15 januar 2019 via en rækker AiB’er sammen med lancering af Founders Edition.



