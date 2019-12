AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-03 14:32:20

COLORFUL lancerer officielt iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC

COLORFUL kalder selv deres nye grafikkort for iGame GTX1080Ti Vulcan X OC – The best graphics card for extreme overclocking performance, så der er bestemt lagt forventninger i ovnen. COLORFUL iGame GTX1080Ti Vulcan X OC er ligeledes producentens første grafikkort med indbygget LCD display, som giver mulighed for en række overvågninger som f.eks. core frekvens, core temperatur, fan speed, forbruget af RAM m.v.



Beklageligt sælges det nye GTX1080Ti Vulcan X OC grafikkort kun i Kina, men det gør ikke nyheden mindre spændende.



Kigger vi på de tekniske specifikationer, så er GTX1080Ti Vulcan X OC grafikkortet fabriksoverclocket på 1620Mhz på core frekvensen og et boost clock på 1733Mhz.



Grafikkortet er designet med 11GB GDDR5X, som håndteres via et 352 bit hukommelsesinterface. Ganske som forventet på grafikkort af denne kaliber, så finder vi 16+2 phase design, som denne gang samarbejder med deres IPP (iGame Pure Power). Grafikkortet får kølingen fra en SWORIZER cooler med føromtalte built-in iGame status monitor. Her til runder producenten lagkagen af med en omgang RGB lys med op til 1,68 millioner farvemuligheder.



COLORFUL iGame GTX1080Ti Vulcan X OC sendes på markedet 5. maj 2017.



Prisen er stadig ukendt.

Credit: COLORFUL