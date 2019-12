AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-29 14:30:34

COMPUTEX 2017: Det måtte jo komme, et nyt EVGA GTX 1080 Ti KINGPIN

Når EVGA rasler med deres KINGPIN bøsse, så er hardware nørderne klar over noget vildt er på trapperne. Denne gang handler det om deres nye EVGA GTX 1080 Ti KINGPIN grafikkort, så bør kunne sende noget seriøs ydelse over disken.

Denne gang et EVGA GTX 1080 Ti KINGPIN som skulle byde på 2025 MHz core clock, og endnu en gang i samarbejde med Vince Lucido “Kingpin”.



Redaktionen hos HardwareLuxx, var inviteret med til et presseevent, hvor netop et nyt EVGA GTX 1080 Ti KINGPIN grafikkort så dagens lys via en PowerPoint præsentation og efterfølgende et fysisk møde med flagskibet GTX 1080 Ti KINGPIN.



Kigger vi nøgternt på KINGPIN Edition, som finder vi nemt ligheder mht. iCX køleren, med deres FTW3 edition. En kobber-baseret heat sink gemt bag gitter/mesh.

EVGA GTX 1080 Ti KINGPIN, er designet på et custom PCB, som er udviklet med henblik på LN2 køling, og et kig på I/O delen, finder vi 3x Mini-DisplayPort 1.3, samt DVI og HDMI 2.0. Naturligvis også designet med en backplate.



Producenten garanterer en frekvens på 2025 MHz out of the box, så det er bestemt budt op til dans på performancedelen.



EVGA GTX 1080 Ti KINGPIN er i handlen fra juli 2017. Prisen er stadig ukendt.

Kredit: HardwareLuxx