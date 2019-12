AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-29 11:43:59

Colorful iGame GeForce RTX 2070 Ultra OC grafikkort annonceret

Det nye iGame GeForce RTX 2070 Ultra OC, skulle have fokus på især køling, og den vej sammen med solid performance, skabe et af de bedste grafikkort i den nye NVIDIA serie.

Colorful har introduceret et nyt high end grafikkort i deres serie af fabriksoverclocket grafikkort.

“The new graphics card joins the iGame family of high-performance graphics cards design for gamers that demand uncompromising performance to bring gamers the best gaming experience thanks to feedback from gamers themselves.”

Colorful iGame GeForce RTX 2070 Ultra OC designes med speciel designet ”saw sickle fans”, som ifølge Colorful, er i stand til at tilbyde 115 % bedre statisk tryk end produkter uden disse specialfremstillede fans.

Grafikkortet ustyret med fan-stop teknologi, som vi kender det fra andre grafikkortsproducenter, hvor blæserne stopper, når kortet når en vis temperatur. På iGame GeForce RTX 2070 Ultra OC er denne sat til 55°C.

“In true iGame tradition, COLORFUL uses only the best and finest components in their iGame products to deliver the best quality and performance that gamers demand. The iGame GeForce RTX 2070 Ultra OC uses ultra longlife Hi-C capacitors that ensure extended durability versus traditional solid-state capacitors. DrMOS on the other hand lets COLORFUL maximize PCB space to optimize cooling and deliver superior performance. COLORFUL’s signature Silver Plating Technology (SPT) allows the iGame GeForce RTX 2070 Ultra OC to operate with less heat to compliment the cooling innovations on this graphics card.”

