PUBLISHED : 2019-05-27 10:54:41

Computex 2019: AMD Radeon RX 5700 er første mainstream NAVI GPU til PC gamers

På Computex 2019 har AMD endelig afsløret sin første NAVI GPU til computer gamerne. GPU’en vil målrette almindelige gamere, og vil konkurrere mod NVIDIA RTX2070. Navnet bliver AMD Radeon RX 5700 og vil frigives engang i juli. (rygterne siger 7 juli)



Ifølge team red, er NAVI baseret på en helt ny arkitektur kaldet RDNA, som siges at være anderledes end GCN. RDNA arkitekturen tilbyder 1,25 x performance pr. clock sammenlignet med GCN og 1.5X performance / watt forbedring over GCN. Desuden vil AMD Radeon RX 5700 være den første GPU, der understøtter PCIe Gen4.

Introducing the world’s first “Navi” gaming GPU family based on the all new RDNA gaming architecture: the AMD Radeon RX 5700 series. Learn more from #COMPUTEX2019: https://t.co/xwexmdDMin pic.twitter.com/rY2dAsq52l — AMD (@AMD) May 27, 2019



AMD fremviste Radeon RX 5700 mod NVIDIA’s RTX2070 i Strange Brigade under sin keynote og hævder, at den bliver op imod 10 procent hurtigere. Strange Brigade har altid favoriseret AMD over NVIDIA, så det vil være interessant at se, hvordan denne GPU performer i en række forskellige spil, som ikke er kodet mod AMD.



Det røde team udtalte, at de vil afsløre flere detaljer om 5000 GPU familien i E3 2019 (som priser, produkter og tekniske specifikationer). Den eneste model, vi kender til nu, er RX 5700, selv om vi er temmelig sikker på, at AMD også vil frigive nogle entry level. Hvad angår spil entusiast marked, kan vi kun antage, at team red vil holde sig målrettet mod Radeon VII (og ikke med en ny NAVI GPU) frem til 2020.

