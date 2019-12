AUTHOR :

Computex 2019: Intel præsenterer Gen 11 Graphics

Intel har langsomt men sikkert arbejdet med sit nye GPU initiativ, og en af de første frugter af det hårde arbejde, Gen 11 Graphics, er næsten klar til at træde ind på scenen.

Med 1.12 TFLOP performce, vil Gen 11 GPU'en i Ice Lake processorer være den første iGPU, vi kan kalde "anstændigt" og vil indgå på markedet som en konkurrent til NVIDIAs MX serienmed energieffektive mobilitets GPU'er.



Gen 11 grafikken omtales af Intel til at huse 64 EU'er clocket på 1,1 GHz, og den nominelle beregning peaker ved 1,12 TFLOP. Herved kan vi udlede, at en enkelt EU omtrent svarer til otte standard GPU kerner mod ækvivalens 512 GPU kerner (512 * 2 * 1100 MHz = 1.126 TFLOP'er). GPU'en har en FP16, eller hvad Intel omtaler som half-precision på 2,25 TFLOP'er - hvilket burde være gode nyheder for AI applikationer og dertilhørende udviklere.



For at sætte dette i perspektiv har Xbox One grafisk performance på ca. 1,3 TFLOP'er.



MX 110, MX 130 og MX 150 GPU'er, som alle leveres af NVIDIA og er dedikerede GPU'er, og dominerer bærbare og ultrabook lige nu. MX110, 130 og 150 har en peak beregning på henholdsvis 0,51, 0,95 og 1,17 TFLOP'er. Med andre ord vil Ice Lake's Gen 11 GPU sætte hver eneste af dem ude af drift rent performancemæssigt, hvis Intels informationer holder stik i real life tests.



Rasterizeren er blevet forbedret og har denne gang 16 pixels pr. clock. Det giver mulighed for at behandle 32 bilinære filtrerede texler pr. clock og kommer med 3 MB dedikeret L3 cache med 0,5 MB delt lokal hukommelse pr. Raster. Alt i alt er arkitekturen optimeret og er meget bredere end tidligere, mens behovet for energieffektivitet ikke øget. Ice Lake Gen 11 vil også være den første Intel grafik med understøttelse for den åbne VESA Adaptive Sync-standard.



Dette er gode nyheder, fordi (relativt) low performance GPU'er kan drage stor fordel af adaptiv synkronisering, da det minimerer og udjævner de negative effekter af en lav billedhastighed. Alle disse forbedringer bidrager til en præstationsforbedring, der er næsten 1,8 gange sidste generation.



Intel planlægger at kalde sin Gen 11 grafik Iris Plus.



Ved samme præsentation kastede Intel også tal på bordet for 1080p benchmarks for casual gamere.



Som forventet, kan den nye chip håndtere lav-medium settings på 1080p uden problemer. Dog bliver Gen 11 grafik Iris Plus aldrig gamerens fortrukne våben i fps krigen.



