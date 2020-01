AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-27 07:45:13

Computex 2019: Se NVIDIA’s Computex “SUPER” Event Livestream her

Vi er få øjeblikke væk fra NVIDIAs planlagte ”SUPER-arrangement” på Computex, hvor firmaet forventes at afsløre et "super" nyt produkt.

Vi er få øjeblikke væk fra NVIDIAs planlagte ”SUPER-arrangement” på Computex, hvor firmaet forventes at afsløre et "super" nyt produkt.

Vi opdaterer med et webcast link når muligt.



Arrangementet starter kl. 13.30 mandag eftermiddag den 27. maj i Taipei Taiwan.

Vi opdaterer denne artikel med en live webcast link, så snart en er tilgængelig.



Gemmer producenten på et specifikt nyt grafikkort? en ny produktlinje af high-end grafikkort varianter af sin nuværende Turing lineup? eller måske næste generation gaming bærbare computere? Det er svært at spå 100 procent før eventet er løbet af staben

Alt vi ved er, at noget ”super” er på vej.