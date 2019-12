AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-18 10:11:05

De første billeder af Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming grafikkort spottet

De første billeder af Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming grafikkort spottet af redaktionen på Videocardz, og meget peger i retning af designet fra samme producents GTX 1070 G1 Gaming grafikkort.

Intensiveringen af medieomtalen på kommende GTX 1070 Ti tager til, om det er sikkert kun et spørgsmål om tid inden vi får et officielt lift off.



Redaktionen på Videocardz hævder nu, at de rent faktisk har de første billeder af det kommende Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming grafikkort.



Et kig på designet af Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming, bringer intet nyt til overfladen, og alt peger i retning af delvis genbrug af designet fra GTX 1070 G1 Gaming. Dog kommer GeForce GTX 1070 Ti Gaming med hvad der tyder på et kortere PCB, og en ny-designet heatsink.



Der er på nuværende tidspunkt ikke omtalt specifikationer eller andet på det afbilledet GeForce GTX 1070 Ti Gaming, og det samme gælder naturligvis priser.



Det ser også ud til GIGABYTE fortsætter brugen af deres Fan Stop teknologi, som slukker blæserne, når grafikortet ikke belastes.