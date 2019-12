AUTHOR :

De første billeder af MSI GeForce RTX 2070 GAMING X lækket

Alt imens RTX 2080 (Ti) har fået al opmærksomhed fra gamerne og PC entusiasterne, har næste skud i bøssen lagt på lur og ventet på det rette tidspunkt til at hilse på. Vi taler naturligvis om RTX 2070 og et potentiel RTX 2070 Ti som næste punkt på dagsordenen.

RTX 2070 formodes lanceret officielt fra indeværende måned, oktober 2018, og flere kilder omtaler 17 oktober som værende kickoff dato.

Der er dukkedet billeder op via Videocardz af kommende MSI GeForce RTX 2070 GAMING X. Efter billederne at dømme, er der tale om et MSI RTX 2070 GAMING X uden TRIO prædiktatet vi så på RTX 2080 (Ti), og et dual-slot grafikkort, hvilket naturligvis indikerer et mindre design end dets storebror. Det tyder også på RTX 2070 GAMING X bygges uden NVLINK, og det samme gør sig gældende med SLI konnekter

Vi holder vejret indtil der er mere nyt at melde ind omkring specifikationer, priser m.v.

