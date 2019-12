AUTHOR :

De første gaming benchmarks dukket op på GeForce RTX2070, 15% hurtigere end GeForce GTX1080.

Vi knokler selv på højtryk for at komme i mål med vores egne NVIDIA GeForce RTX2070 reviews, men indtil da, må vi nøjes med leaks m.v.

Embargo for NVIDIA GeForce RTX2070 fjernes i morgen, men det afholder ikke HardOCP for at fremvise resultater fra en reference model. Grundet HardOCP sikkert ikke har underskrevet en kontrakt der forbyder dem at release noget før tid, kan de før alle andre dermed fremvise de første gaming benchmarks på GeForce RTX2070. Umildbart viser det RTX2070 er små 15% hurtigere end GTX1080.

HardOCP har testet RTX2070 i otte spil: Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Wolfenstein 2, Kingdom Come Deliverance, Mass Effect Andromeda, Gears of War 4, Deus Ex Mankind Divided samt Battlefield 1.



I Shadow of the Tomb Raider, er RTX2070 16% hurtigere end GTX1080, og i Kingdom Come Deliverance øges der med 13%. Modsat er RTX2070, kun i stand til en forøgelse på 5 procent i Far Cry 5 og syv procent bedre end 1080 i 1440p og 4K. I de to Frostbite-powered spiltitler, er performanceboost under 10 procent.



Gennemsnittet rammer omkring 15 procent vs. GTX 1080, og også markant foran high-end GPUen fra AMD, Radeon RX Vega 64.



Nedenstående er grafer frigivet fra HardOCP.



Læs resten af artiklen hos HardOCP

Image credit og Kilde:

HardOCP