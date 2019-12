AUTHOR :

Deep Learning Super Sampling, DLSS, på vej til Battlefield 5

Deep Learning Super Sampling, eller bedre kendt som DLSS, meldes på vej til Battlefield 5. Informationerne kommer direkte fra NVIDIA’s egne slides, som er knyttet til kommende NVIDIA GeForce RTX2060.

Dette giver dermed mulighed for NVIDIA RTX ejerne at enable både RTX og DLSS på samme tid, og et spørgsmål gamerfolket længe har efterspurgt om overhovedet er muligt. Det bekræfter NVIDIA altså det er.



Hvorvidt om andre spil der understøtter real-time ray tracing effekter tilføjer understøttelse for DLSS, er der ingen officielle udmeldinger om.



Ifølge NVIDIA, bliver deres nye NVIDIA GeForce RTX 2060 i stand til at afvikle Battlefield 5 med en gennemsnit på 90fps med RTX disabled og med et gennemsnit på 88fps med både RTX og DLSS enabled.

Uden DLSS – men med RTX enabled – vil RTX2060 ifølge producenten sende et gennemsnit på 65fps ud til kunden.



Er informationerne valide, og er DLSS i stand til at sparke performance ind på scenen, som flere medier viser med spil som Final Fantasy XV, skulle vi få mulighed for real-time ray tracing via multiple GPUer i Battlefield 5.



Dette må også åbne op for tilfredsstillende framerates med RTX2080Ti i spil, der er i stand til at udnytte RTX+DLSS i ”moderne opløsninger” som 1440p?

Battlefield 5 benytter sig af real-time ray tracing til blandt andet reflektioner, så en kombination af DLSS og RTX, må uomtvisteligtvære positivt. Her tænker vi på spil som Global Illumination, Shadows og Ambient Occlusion. Ej at forglemme DLSS+RTX kombination i spil som Shadow of the Tomb Raider og Metro Exodus.



Vi følger op så snart det er muligt.



