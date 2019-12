AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-05-09 15:42:37

Der bliver stor mangel på AMD Vega grafikkort på lancerings datoen

Går du og håber på at få fat i AMD Vega fra første release, så kan du meget vel få en lang næse. Meget tyder på de sender under 20.000 enheder på gaden i første omgang grundet mangel på HBM2 chips.

AMD varmer op til lanceringen af deres nye AMD Vega grafik platform, som uden tvivl annonceres under dette års Computex. Nu forlyder det AMD kun har omkring 20.000 enheder i kanoen i første reklame-bølge, globalt vel og mærke.



Rygterne stammer fra blandt andet HardwareSfera, og ikke AMD’s egne rækker, og denne gang skulle de begrænset opslag skyldes manglende på nok HBM2 chips.



Redaktionen på The Tech Power Up website skriver ligelede:



Also worthy of note if we’re into speculation (and let’s be honest, that’s what this is) is that the report also pegs Vega to rank somewhere around the NVIDIA GTX 1070 performance wise. Apply your usual grain of salt here vigilant reader, but its certainly interesting speculation, if nothing else. It may turn out to be FUD, or it may turn out to be truth. Only the coming weeks will reveal the truth.



Vi holder naturligvis et vågent øje med denne AMD Vega release, og lad os håbe dette kun er løse rygter, så vi kan få snitterne i den nye grafik-arkitektur fra AMD snarest muligt.

Credit: TPU - HardwareSfera