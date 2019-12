AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-28 08:37:58

Det første billed af NVIDIA Pascal GP108-300 grafikkortet

Jungletrommerne har buldret noget tid, og nu er der endelig kommet noget håndgribeligt man kan forholde sig til. Vi taler naturligvis om det nyeste medlem i NVIDIA Pascal familien, GT 1030. Den lille ny døbes GP108-300, og nu er der så kommet billeder ud til folket af den nye GP108-300 GPU, og bid mærke i det er en GT og ikke et GTX.



NVIDIA har ikke opdateret der GeForce GT i 2 år, men i samme omgang som AMD har introduceret deres RX 550, så melder NVIDIA sig altså på banen med ny Pascal i deres gamle GT serie.



Ifølge same rygtebørs, så bliver GT 1030 eneste skud i GeForce 10 bøssen, så planen om GT 1040 skulle ikke være på tegnebordet endnu. Her til skulle GeForce 10 GT 1030 være aimet efter det kinesiske marked. Dermed ikke sagt vi ikke får dem at se i Danmark. Det handler basalt set om størrelsen på de regioner NVIDIA kan tilgå med størst mulige volume.



Af spændende specifikationer finder vi 512 CUDA cores en 30W TDP, andet er der pt. ikke sluppet løs af specifikationer.

Expreview har vedlagt et benchmark screen af GT 1030 i Ashes of the Singularity.



Man forventer et prisleje i samme stil som RX 550, og en lanceringsdato i midten af maj 2017.