AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-26 15:02:05

EVGA 1080 Ti K|NGP|N – Designet til at være bedste overclokende GeForce GTX 1080 Ti

Med den meget kontante beskrivelse, er der ingen tvivl om EVGA means business. 1080 Ti K|NGP|N – Designet til at være bedste overclokende GeForce GTX 1080 Ti

EVGA er ret klare i spyttet i forbindelse med release af 1080 Ti K|NGP|N. De vil have den bedste model af high end grafikkortet, GeForce GTX 1080 Ti, når det handler om overclocking.



Planen med GeForce GTX 1080 Ti var uden tvivl at være det vildeste desktop grafikkort på markedet nogensinde, og et mål de pt. har fået indfriet (Vega release giver konkurrence?)



Et hav af modeller har siden ramt hylderne hos forhandlerne fra AIB producenterne, men EVGA vil også være med hvor det sjove er. Det gør de blandt andet med deres 1080 Ti K|NGP|N model og GTX 1080 Ti SC2 og FTW3. På trods af 1080 Ti grafikkortene er blæst i top mht. frekvenser m.v. fra NVIDIA, så er der stadig mere at hente – her spiller køleløsningerne markant ind, og EVGA har deres helt unikke iCX Technology, som giver det sidste spark i røven. Derfor søsætter EVGA deres 1080 Ti K|NGP|N for at være K|NG.

Specifikationer på EVGA GTX 1080 Ti 11GB K|NGP|N Edition



GPU : GP102-350 Base Clock : 1582 MHz

Cores : 3584 Boost Clock : 1695 MHz

TMUs : 224 Memory Clock : 11008 MHz

ROPs : 88 Memory : 11 GB GDDR5X