EVGA fremviser HYDRO COPPER og HYBRID GeForce RTX modeller

EVGA melder sig ud mellem de første med glimt af deres kommende custom made grafikkort GeForce RTX 20 Hybrid FTW3 / XC, Hydro Cooper FTW3 / XC samt FTW3 Ultra serien.

Målet er klar fra EVGA, der vanen tro jagter entusiast markedet, hvor EVGA’s Global Product Managment Director, Jacob Freeman, fremviser deres nye RTX grafikkort via deres Twitter profil.

Selvom vi kun har set overfladen af den nye EVGA GeForce RTX 20 lineup, så frister det alle med hang til veldesignet hardware.



GeForce RTX 2080 (Ti) FTW3 Ultra, FTW3, Hydro Copper FTW3/XC, Hybrid FTW3/XC, og en single blower variant er dermed på menukortet i første udspil fra EVGA. Hertil kommer XC2 vi stadig mangler informationer og billeder på, og det samme gælder en ukendt Black version flere medier har omtalt.



EVGA Hydro Copper FTW3/XC er designet til custom loop entusiaster, og kommer i både RTX 2080 Ti og RTX 2080 versioner med en full cover blok monteret.



FTW3 modellerne forventes at byde på et custom PCB design med to 8 pin power connectors. Her prydes blæseren med en sølv-finish, som får grafikkortet til at fremstå yderst tiltrækkende.

EVGA Hybrid FTW3/XC målrettes efter high-end brugerne, som ønsker det bedste fra både vandkølet og luftkølet optioner.



Her ser vi danske Asetek inddraget med deres sjette generation pumpe integreret med flettet kabler monteret til en 120mm pumpe. Her finder vi et mærke design-finish.



I denne serie kommer RTX 2080 Ti og RTX 2080 med en full cover vandblok.

EVGA har endnu ikke frigivet informationer om release for deres nye custom RTX modeller, og det samme gælder priserne.

Image credit: EVGA