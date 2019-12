AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-27 09:53:54

EVGA klar med fire nye GTX1070 Ti grafikkort

Længe har rygterne og diverse teasers for Geforce GTX 1070 Ti, og nu melder EVGA sig klar med deres 1070 Ti lineup. Denne gang bliver vi præsenteret for fire nye versioner.

Skulle du have misset bølgen af GTX 1070 Ti nyheder i pressen, så bygges grafikkortet på samme GP104 GPU, som vi kender fra GTX 1080, men hvor GTX 1070 Ti har fået deaktiveret en cluster, betyder vi "kun" får 2432 CUDA cores, 64 ROPs og 152 TMUs.



Skulle du have misset bølgen af GTX 1070 Ti nyheder i pressen, så bygges grafikkortet på samme GP104 GPU, som vi kender fra GTX 1080, men hvor GTX 1070 Ti har fået deaktiveret en cluster, betyder vi ”kun” får 2432 CUDA cores, 64 ROPs og 152 TMUs.



Et kig på specs afslører reference frekvenser på 1607MHz base og 1683MHz GPU Boost, sammen med 8GB GDDR5 RAM clocket ved 8GHz via et 256 bits hukommelsesinterface. TDP er denne gang på 180W, som GTX 1080, og trækker saft fra en 8 pins PCIe power konnekter.



Det forlyder NVIDIA presser diverse AIB producenter, til at begrænse fabriksoverclocket, men de lader til omtalte, inkl. EVGA, har fundet en måde at omgå restriktionerne, ved at markedsføre 1070 Ti med 1607+ MHz base og 1683+ MHz GPU Boost clocks teksten på.



Taget vi et kig på de fire nye GTX 1070 Ti grafikkort fra EVGA, så starter vi med reference-modellen, som er udstyret med en blower-style køler, og et 1070 Ti, der er designet med standard 5+1 VRM og 217W. Det samme gælder for EVGA GTX 1070 Ti SC Black Edition og GTX 1070 Ti SC Hybrid grafikkortene, som begge er udstyret med 5+1 VRM og 217W max.



GTX 1070 Ti SC Black Edition byder op til dans med EVGA’s velkendte ACX 3.0 køler, mens vi på GTX 1070 Ti SC Hybrid, som navnet måske afslører, præsenteres for en hybridkøler, som er en kombi af en 120 AIO til GPU’en samt en blæser til VRM, RAM og resten af komponenterne på PCB’et.



Toppen af kransekagen GTX 1070 Ti FTW2, er forventelig udstyret med deres iCX teknologi, dual-fan køler, og hele 9 temperatursensorer, som blandt andet overvåger GPU/RAM. EVGA pryder også GTX 1070 Ti FTW2 med PWM Thermal Status Indicator LED’s, RGB LED lighting, som kan indstilles i et hav af farvelader.



EVGA bygges også med 10+2-phase VRM, dual BIOS, og 235W max. Her bliver der altså oplagt mulighed for et langt højere overclock.



EVGA skriver blandt andet:



Bear in mind that these are not actually factory-overclocks and these will not be overclocked out-of-the-box but rather can reach a certain level with manual overclocking.



Ens for alle nye GTX 1070 Ti grafikkort fra EVGA er det kan forudbestilles fra dagsdato, tile n listepris startende på US $489.99 for reference grafikkortet, US $469.99 for SC Black Edition, US $529.99 for SC Hybrid versionen, og endelig US $499.99 for flagshibet, GTX 1070 Ti FTW2.



EVGA skriver de forventer at kunne sende de første forudbestilte grafikkort afsted 2 november.