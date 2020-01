AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-09 10:04:08

EVGA lancerer langt om længe GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN med et heftigt prisskilt

EVGA lancerer endelig deres nye GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN grafikkort, som de selv sender på markedet med teksten “An Extreme Overclockers Dream PCB”

GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN grafikkort bygges med Hybridkøling, og vil koste $1900 US.

EVGA GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN kortet, der har til formål at tilbyde den mest ekstreme overclocking ydeevne på RTX 2080 Ti serien til dato, og første gang vi så flagskibet fra EVGA omtalt, var under vores tur til CES 2019. Her var især prisen ukendt.

Der er mange aspekter af EVGA GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN, som kræver lidt detaljeret omtale. Til at begynde med bygges kortet med TU102 GPU arkitekturen og kommer derfor med 4352 CUDA kerner og 11 GB GDDR6 VRAM som resten af RTX 2080 Ti kortene.

Med hensyn til clock hastigheder, kører kernen ved 1770 MHz boost, mens hukommelsen er clocket til 14 GHz effektivt.

Umildbart standard frekvenser for en grafikkort i denne klasse, men med KINGPIN serien fra EVGA, handler det ikke om fabriksoverclock. Her er al fokus på, hvor meget saft, der kan presses ud af citronen efterfølgende, og her plejer KINGPIN ikke at svigte.

EVGA nævner deres custom PCB design, som et 12 layer deep design, som er designet i samrbejde med berømte overclocker "TiN" Tesmenko. PCB'en selv, aimer efter lavere strømforbrug og elektriske tab samtidig med al potentiel performance udnyttes til det maksimale.

Kortet har et 16 + 3-faset VRM design, som drives af en PEXVDD enfaset digital styrings VRM. Strøm tilføres via tre 8-pin stik, der leverer 520 watt direkte til printkortet.

Flere detaljer om PCB'en er nævnt herunder.

16+3 Phase VRM med extreme overclocking i fokus:

- Dual MP2888A controllers

- 16 – MP86956 – 60 ampere Smart PowerStages til GPU

- 3 – MP86956 – 60 ampere Smart PowerStages til hukommelsen

- PEXVDD single-faset digital styrings VRM

- Triple 8-pin +12V PCIe strømforbindelser placeret på kanten for optimeret kabling

- Over 520 W TDP Rating med bundled VBIOS

PCB designet i samarbejde med Illya “TiN” Tsemenko:

- Custom low-loss 12-layer PCB

- Probe-It header for at muliggøre overvågning af GPU spændinger i realtid af DMM

- EVBot header giver mulighed for at justere strømindstillinger i realtime

- Triple BIOS til Normal, OC & Extreme LN2 brugerprofiler

- En række af 12 onboard iCX temperatursensorer

- Integreret spændingsovervågning med realtime OLED aflæsning

- Diagnostics LEDs & Self-diagnostics til korrekt strøm og GPU drift

EVGA bruger denne gang et hybridkølesystem, som har en enkelt 100mm HBM ventilator monteret på hele heatzinken, som også er kobberbelagt, og hertil to 120mm PWM fans (69,5 CFM), som er udstyret med 240mm radiatoren EVGA tilbyder med til kortet. Pumpen er et Asetek Gen 6-design, med direkte die kontakt, der tilbydes via en kobber cold plate.



VRM'erne afkøles også af en separat modulær kølebøjle, der gør det nemt at installere aftermarket GPU kølere. Ud over køleribben, er coveret og backplaten på kortet også lavet af massivt metal, der giver et mere slidstærkt design end plast, som ofte bruges til køler og backplates.

Kortet udstyret ligeledes med et LCD display, som viser forskellige statistikker på kortet, såsom Spændingslæsninger, Temps, Core clock, GPU usage osv. Ved siden af LCD'et vil LED'erne være til diagnostik, spændingsmålingspunkter, BIOS-switch, og headers, som kan bruges med et Evbot-modul.

Kortet er selvfølgelig fuldt kompatibelt med EVGA’s Hydro Copper full cover water block, som sælges separat og leveres med sin egen OLED beslag og single slot bracket for fuldt udnyttelse af pladsen, når du inddrager NVLINK.

Kortet er tilgængeligt for 1899,99 US $ (omkring 12500 kroner) hos EVGA, men er forbeholdt eksklusivt for EVGA Associate Members og Associate Code brugere.

Det er en rigtig høj pris at betale for et RTX 2080 Ti, som dog i form af GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN ikke er så almindelig som standard 2080 Ti. Her til kommer 520W, som gør kortet sulter efter LN2-køling og heftig OC.

