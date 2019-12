AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-06 09:55:38

EVGA lancerer nyt cashback program i Europa

EVGA melder sig ind i kampen om de populære cashback promotions, og denne gang kan du som kunde, få helt op til €50, hvis du køber deres EVGA GTX 1070 eller GTX 1080

EVGA har søsat et nyt EVGA Cashback program i Europa, som sender op til €50 direkte tilbage i dine lommer hver gang du køber et EVGA GTX 1070 eller GTX 1080 hos udvalgte EVGA partnere vel og mærke.



Det forlyder fra EVGA, at lande som England, Tyskland, Holland, Frankrig, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Ungarn, Polen, Spanien, Tjekkiet, og Belgien, er hoppet med i programmet. Vigtigt er dog at huske det ikke gælder alle IT-shops i hvert land, og dermed skal du være opmærksom inden du propper et nyt GTX 1080 i indkøbskurven.



EVGA Cashback programmet kører fra 1 april og til 30 april 2017, så er du på jagt efter nyt grafikkort, så er det måske nu du skal slå til, hvis du kan ”nøjes med” et af omtalte grafikkort.



Du kan tjekke den komplette liste af partnere via EVGA's dedicated cashback promotion page.