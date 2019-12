AUTHOR :

EVGA releaser ny variant af GeForce GTX 1070 Ti.

Det er meget spartane informationer der er disket op med på release af EVGA GTX 1070 TI FTW Ultra Silent grafikkortet, men det gør ikke nyheden mindre spændende. Den nye EVGA variant af GeForce GTX 1070 Ti bringer ikke meget nyt til overfladen mht. specifikationer, hvilket derfor betyder en EVGA GTX 1070 TI FTW Ultra Silent med samme frekvenser som dets brødre. Hvor EVGA GTX 1070 TI FTW Ultra Silent grafikkortet adskiller sig, er på udformningen af køleren, ACX 3.0 sammen med en massiv heatzink, og så en opgradering til at være et 2.5 slot af slagsen.



1070 TI FTW Ultra Silent er baseret på et non-reference PCB design med et 10+2 strømdesign, som drives via dual 8 pins.



EVGA GTX 1070 TI FTW Ultra Silent er prissat til 499 USD, og kan handles via producentens egen shop.



