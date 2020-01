AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-09 08:40:00

EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING - Kan ydelse og stilhed forenes?

Anskaffelse af grafikkort, kan i mange tilfælde være besværligt at få i hus. En af årsagerne er kryptomining, som har sat deres tydelige præg på lagerbeholdingen i landets butikker. Heldighvis er vi som medie ikke helt så hårdt ramt mht. at få grafikkort samples ind til test. EVGA har sendt deres GTX 1070ti FTW Ultra Silent grafikkort til test. Vi ser nærmere på om grafikkortet bringer noget nyt til bordet.

NVIDIA lancerede i slutningen af sidste år deres GTX 1070ti kort, som landede på pladsen imellem det almindelige GTX 1070 og GTX 1080 grafikkortene. Det sendte en vis undren ind i markedet, da det umiddelbart ikke virkede som om der var her der var brug for et nyt kort.

Her var NVIDIA af en anden holdning, og sammen med deres AIB partnere, ramte en række forskellige GTX 1070ti grafikkort herefter butikkerne. Heriblandt finder vi EVGA, som er en af de store spillere i markedet for grafikkort, og vi skal i dag stifte nærmere bekendtskab med deres EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING

Vi har produceret et video review af EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING grafikkortet.

EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING følger den tydelige EVGA designstil, som vi har set på deres grafikkort et stykke tid. På fremsendte grafikkortet, er der dog kun hvidt lys i EVGA logoet på siden af kortet, og ikke andre steder. Vil man have RGB lys, skal man vælge FTW 2 grafikkortet, som oveni hatten også kommer med EVGA ICX køler.

Designet sluttes rigtig fint af med en sort backplate med udskåret EVGA logo.

Af tilslutningsporte på EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING, finder vi tre Displayporte, en HDMI samt enkelt DVI stik. For at føde grafikkortet med strøm, skal du bruge to otte pins strømstik.

GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING er ikke blandt de mindste, men det er uden tvivl for at kunne levere den Ultra Silent ydelse, som ligger i produktnavnet. Grafikkortet kommer med EVGA's ACX 3.0 blæsere og en massiv 2,5 slots køleprofil, og kortet inddrager tre PCI-express slots, hvilket man skal være opmærksom på. Dermed egner EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING ikke til mini-ITX systemer, hvor der typisk kun er plads til to.

Den store køleprofil, skulle jo gerne kunne veksles til et køligere grafikkort, og blæsere der kan køre langsomere. Det er lidt sjovt at holde det op imod EVGAs eget GTX 1080ti kort med ICX køleren, og se at 1070ti udgaven er en god del større.



Helt som vi ser hos andre producenter, er EVGA også underlagt NVIDIA's krav om, at der ikke må sendes fabriksoverclockede kort på markedet i GTX 1070ti serien. Så på papiret kommer kortet med NVIDIA's standard baseclock på 1607 MHz og en boost på 1683 MHz. Erfaring viser dog, at de fleste kort automatisk booster godt over dette med GPU Boost 3.0 og fornuftig køling, hvilket ikke burde være et problem på 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING med den store køler.

Det var en kortere skriftlig gennemgangen af grafikkortet fra EVGA, men den vigtigste del er trods alt ydelsen for de fleste.

Jeg startede med at presse kortet lidt, for at se hvor standard boost frekvensen endte, og allerede her viste det lovende takter. Den angive standard boost hastighed er som sagt 1683 MHz, men her formåede jeg alligevel et 1860 MHz boost under belastning. Så altså lige knap 200 MHz over det angivne helt af sig selv.



Temperaturen stabiliserede sig på 68 grader under full load, med standard blæser profilen kørende på 32% styrke. Hvis jeg satte blæseren til 100%, faldt den ned til 49 grader, men selvfølgelig med væsentligt mere larm som tilfølge.

Kortet undgår selvfølgelig ikke rækken af benchmarks og EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING, har været igennem min sædvanlige række af spil og syntetiske benchmarks. Hele rækken kan ses i video anmeldelsen på YouTube eller i linket i starten af artikelen.

Den sidste prøvelse som GFX skulle smides igennem var naturligvis overclocking. Selvom kortet selv sparkede næsten 200 MHz mere af sig i boost clock, var det ikke nok til at tilfredsstille mig, så jeg prøvede selv med manuel, og jeg blev bestemt ikke skuffet.



GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING clockede faktisk som et af de bedste kort jeg har prøvet i Nvidias 10 serie til dato, og det lykkedes mig at smide 250 MHz ekstra på GPUen og 400 MHz yderligere på RAM. Dermed landede jeg med en stabil boost clock under load på 2158 MHz, hvilket er den højeste clock hastighed jeg har oplevet på noget kort i Nvidias 10 serie af kort.

Det er en forbedring på over 28% i forhold til den annoncerede standard boost hastighed, imponerende.

Kortet blev naturligvis også testet med de overclockede hastigheder, og benchmark resultaterne kan ses i video anmeldelsen.

Pris:

EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING er pt listet online til lige under 4800 kr., dog umiddelbart uden nogen forhandlere der har det på lager, hvilket nok er lidt en effekt af tiden med mangel på graffikkort.



Men det er altså muligt at finde GTX1080 kort til kun et par hundrede kroner mere end det, som tilmed også er på lager flere steder. Så hvis man tager det med i sin udregning, så er det lidt svært at pege på et kort, som det her GTX1070ti til den pris.

Konklusion:

Det kan godt være, at det her GTX1070ti i overclocket tilstand indhenter et GTX1080 kort, men det er jo kun indtil det også overclockes, og når så et GTX1080 kort kan findes for kun et par hundrede kroner mere, så får GTX1070ti kortet det hårdt, desværre.

Ydelsen på kortet er rigtigt god til både 1080 og 1440 opløsninger, og som lovet så klarer kortet også udfordringen på et fornuftigt lydniveau. Ved lav belastning, kører blæserne slet ikke, og selv ved belastning, kan de holde sig godt under 50%, hvilket gør dem til noget nær lydløse.



Kortet overclockede super godt, og sparkede ydelse af sig, som begynder at kunne måle sig med storebror GTX1080. Det er naturligvis godt, men der er bare et problem i den forbindelse, og det er prisen.

EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW ULTRA SILENT GAMING yder rigtigt fint, og der er ikke en finger at sætte på det på den front, og hvis man er klar til at have et kort der fylder en del mere, så giver den store køler også et meget stille kort selv under belastning.



Jeg har bare svært ved at anbefale kortet på trods af den solide ydelse, når prisen for kortet er som den er. For kun et par dask mere, kan man få et GTX 1080 grafikkort, som man alt andet lige uden overclocking, vil kunne presse noget mere ydelse ud af trods alt.

Godt:

God ydelse

Solid køling

Stille selv under belastning

Knap så godt:

Fylder en del (3 slots kort)

Prisen er ALT for tæt på GTX 1080 priser