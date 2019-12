AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2019-05-14 07:26:00

EVGA GeForce GTX 1650 XC BLACK GAMING

nVidia’s refresh af deres lineup har endelig nået de mindre og mere budgetvenlige grafikkort. Vi tager i dag et kig på en af EVGA’s bud på 1650 kortet, som i teorien skulle erstatte det voldsomt populære 1050 grafikkort fra sidste generation. Er der tale om en mærkbar forskel i ydelse, og kan prisen konkurrere med AMDs solide RX serie?

Specifikationer

MODEL NAME: EVGA GeForce GTX 1650 XC

GRAPHICS PROCESSING UNIT: NVIDIA® GeForce GTX 1650

INTERFACE: PCI Express x16 3.0

CORES: 896 Units

CORE CLOCKS: Boost: 1860 MHz

MEMORY SPEED: 8 Gbps

MEMORY: 4GB GDDR6

MEMORY BUS: 128-bit

OUTPUT: DisplayPort x 2 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1

HDCP SUPPORT: 2.2

POWER CONSUMPTION: 85 W

POWER CONNECTORS: 6-pin x 1

RECOMMENDED PSU: 300W

CARD DIMENSION(MM): 112 x 190 mm

AFTERBURNER OC: Yes

DIRECTX VERSION SUPPORT: DX12

OPENGL VERSION SUPPORT: 4.5

MAXIMUM DISPLAYS: 3

VR READY: Yes

G-SYNC™ TECHNOLOGY: Yes

ADAPTIVE VERTICAL SYNC: Yes

DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION: 7680 x 4320

EVGA’s 1650 XC er ikke et fysisk voldsomt stort kort, og dette afspejles da også af den lille kasse det kommer i. Inkpakningen matcher da også lidt forventningerne, da EVGA har valgt at spare på de fine fornemmelser og bare har pakket kortet ind i en antistatisk pose og lidt skum på den mest praktiske måde muligt uden dikkedarer.

Med kortet ude af kasse og indpakning, får man helt bekræftet, at der er tale om et no-nonsense kort. Der er ingen fancy backplate på kortet, og køleren er også meget simpel og direkte – En lidt interessant detaljer er at EVGA har valgt at smide en større heatsink på end det mere kraftige 1660TI fra ASUS, som vi tidligere har kigget på i detaljer - Mon det tillader højere overclocks eller en lavere temperatur?

Selve blæseren på køleren er spækket med små E’er, som i EVGA logoet. Det ser lidt finurligt ud, og det giver da også en sjov visual oplevelse, når kortet snurrer op, hvis man stirrer på dem. 1650 reference designet fra nVidia kræver normalt ikke en PCI-E 6-Pin connector, men EVGA har valgt at skrue lidt op for clocks på kortet, hvilket medfører at de lige akkurat skubber sig over hvad PCI-E soklen kan levere naturligt – så hvis et build hvor at et 6pin kabel ikke lige kan lade sig gøre er hvad man søger, så skal man nok lige kigge på en af de lidt "mindre" modeller i lineuppet af 1650 kort.

Der er to Display Port porte på bagsiden, samt en enkelt HDMI port. EVGA har valgt at spare DVI væk her, hvilket efterlader tidlige 144hz skærme og deres ejere lidt I vejkanten, som de større RTX kort også gjorde tidligere på året - Det er lidt en skam at se producenter spare et par kroner lige her, da det helt kan ekskludere nogle kunder. Der er ikke så meget mere at se på selve kortet, så det er tid til at få det monteret i vores testbænk og skruet nogle benchmarks sammen.

Testsetup

ASRock Z390 Phantom Gaming ITX ac

Intel Core i5 8700K (Stock)

16GB G.Skill Aegis RAM 3000Mhz

Kingston A400 480GB SATA3 SSD

Først en hurtig omgang Time Spy i 3DMark for at sætte en baseline for kortet ift. andre modeller.

Selv om 1650 XC ikke helt kan formå 60FPS i gennemsnit i alle de spil vi har testet i 1080P, så er det faktisk overraskende godt med i de fleste af dem - Man skal dog også have i mente at der er valgt Ultra/Maks settings hvor det er muligt, for at vise et worst case scenario.

Overclocking

1650 XC er som nævnt tidligere overclocket fra fabrikken – Men EVGA har været lidt forsigtige her, da det alligevel lykkedes at presse en smule mere ud af kortet med lidt pillen i X1 Precision softwaren. Det blev til lige over 2000 / 9480mhz på henholdsvis core og memory clock, hvilket i nogle af spiltitlerne gav ca. 3-5FPS mere i gennemsnit. Ikke en voldsom forbedring, men gratis ydelse er gratis, og på et low end kort kan det gøre forskel på om man har en flydende oplevelse, eller at FPS drops lidt forstyrrer oplevelsen.

Pris

EVGA’s XC model af 1650 kan blive din for ~1.700kr I skrivende stund.

Konklusion

Med en meget simpel udførsel og et rustikt, no nonsense look skulle man forvente at prisen lidt var derefter, men det er desværre ikke rigtig tilfældet her. xx50 kortene fra nVidia har altid været kendt for at presse pris og ydelse så langt ned som man næsten kan, og stadigvæk tillade sig at kalde det sig for et grafikort til spil.

1650 er som sådan heller ikke en undtagelse, men du kan få et AMD RX570 til ca samme pris – hvor du får en lidt højere ydelse I bytte for et højere strømforbrug.

XC kortet kommer fabriksoverclocket, hvilket altid er fedt at se, da det er langt de færreste der tør begiver sig ud I kunsten at overclocke – og det lykkedes da også at presse det lidt yderligere derefter. Kortet formår ikke at lave en voldsom støj, selv under belastning, hvilket forklarer den lidt overdimensionerede heatsink på kortet.

Det er kort sagt ikke et dårligt grafikkort set individuelt, men konkurrencen fra AMD kan mærkes i budget segmentet, og nVidia har ikke rigtig formået at presse igennem her. nVidia og EVGA må nøjes med et lidt lunket 7-tal denne gang, for et produkt der enten er for dyrt ift. ydelsen, eller ikke yder nok ift. prisen.

Godt:

Formår at adskille sig fra det tidligere 1050

Stor heatsink, lavt støjniveau

Lille kort - Nemt at montere i mindre/unikke kabinetter

Knapt så godt:

Stadigvæk ikke bedre end et RX570 til prisen

Kræver ekstra PCI-E strøm (på denne model)

Mangler DVI porten