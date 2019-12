AUTHOR : Kenneth aka Ronin2300

EVGA grafikkort - GeForce GTX 1050 Ti SC Gaming

Betyder størrelsen noget? EVGA kommer med et godt bud på et grafikkort, hvor størrelsen i den grad spiller ind. Deres GTX1050ti SuperClocked Gaming kort egner sig godt til mindre systemer, med sin lille størrelse men går det ud over ydelsen? Se med i vores videoanmeldelse og få svaret.

Nogen gange er top ydelse ikke det eneste der betyder noget når man skal vælge nyt grafikkort, specielt hvis man laver et lille system, hvor pladsen er begrænset. EVGA har sendt os et GTX1050ti kort, som er væsentligt mindre end andre kort vi har set tidligere. Spørgsmålet er nu om det er på bekostning af ydelsen? Se med i vores video-review på vores YouTube kanal for at få svaret.

Specifikationer på EVGA GTX 1050 ti Superclocked Gaming:



Performance

NVIDIA GTX 1050 Ti

768 Pixel Pipelines

1354 MHz Base Clock

1468 MHz Boost Clock

65GT/s Texture Fill Rate



Memory

4096 MB, 128 bit GDDR5

7008 MHz (effective)

112.16 GB/s Memory Bandwidth



Cooling

ACX 2.0 Single Fan

LED Logo: No



Interface

PCI-E 3.0 16x

DVI-D, DisplayPort, HDMI



Resolution & Refresh

Max Monitors Supported: 3

240Hz Max Refresh Rate

Max Digital : 7680x4320



Dimensions

Height: 4.376in - 111.15mm

Length: 5.7in - 144.78mm

Width: Dual Slot



Operating System Support

Windows 10 32/64bit

Windows 8 32/64bit

Windows 7 32/64bit



Requirements

Minimum of a 300 Watt power supply.

Total Power Draw : 75 Watts

Pris:

EVGA GTX 1050 ti Superclocked Gaming kan pt. findes til 1370kr via Pricerunner.dk.



Konklusion:

Turen med vores første møde med EVGA, har faktisk været en god oplevelse selvom der ikke er tale om noget vildt high-end grafikkort. På ydelsen ligger GTX 1050 ti Superclocked Gaming fra EVGA en anelse bagefter kortet vi har test fra MSI, men det er ikke med en stor margen. Det synes vi er imponerende taget i betragtning, at EVGA har fået klemt det hele ind på et kort, der fysisk er væsentligt mindre. Både selve kortet men også køleren er mindre, men leverer stadig en ydelse der lander perfekt til gaming i 1920x1080 opløsning i langt de fleste titler. EVGA GTX 1050 ti Superclocked Gaming grafikkortet, er i stand til at sende nok performace af sig til langt meste, og med mindre du ønsker alt skal på ultra, og fuld smæk på eyecandy, så er fremsendte grafikkort faktisk i stand til at levere en fin ydelse med kortets målsætning taget i betragtning.



Godt:

Størrelsen

Lydløst under idle

Lavt strømforbrug



Knap så godt:

Lidt mindre kraft end kort i fuld størrelse



Conclusion:



This card from EVGA performes a little behind our tested card from MSI but it’s only by a little. I find that impressive if you take into account that EVGA has gotten almost the same performance from a card that is a lot smaller. It’s both the physical sixe of the card as well as the cooler but you still get a solid performance and temperatures that makes this card perfect for gaming in 1920x1080 in most modern titles.



Good:

The size

Silent during idle

Low power consumption



Not so good:

Performance is a little lower that full size cards