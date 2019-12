AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-13 12:54:03

Endelig sender MSI deres nye GTX 1080 TI GAMING TRIO på markedet, og Tweak.dk har naturligvis fået kortet til test for at kunne sammenligne

Hvad gemmer sig under det nye MSI GTX 1080 TI GAMING TRIO navn?

Producentens GAMING X grafikkort med en Twin Frozr VI køler, er uden tvivl et super populært grafikkort fra MSI, og som hands down, er et af den bedste 1080 Ti grafikkort på markedet. MSI vil gerne følge op på succesen med deres nye GAMING X Trio grafikkort, og denne gang er kortet ikke bare udstyret med 2 muskuløse Torx 2.0 fans, men tre, som tilmed er krydret med RGB lys i bedste MSI stil.

Hertil en lækkert udført backplate for at toppe af, og her er det tydeligt MSI har kigget i retning af deres eksisterende GAMING series. Selv skriver producenten, at MSI GTX 1080 TI GAMING TRIO er en hybrid af deres populære GAMING og LIGHTNING grafikkort i en og samme løsning. What’s not to like.



Et kig på PCB afsløre et næsten identisk design med deres GAMING kort i tankerne, men med en længere køler. MSI GTX 1080 TI GAMING TRIO stiller krav til din computer, da MSI GTX 1080 TI GAMING TRIO vejer hele 1,5kg!



Ud over den åbenlyse ændring på Torx køleren, så er der intet voldsomt nyt under solen. Det vil sige MSI ikke har ændret på frekvenser m.v. sammenlignet med GAMING X serien.



Prisen på GTX 1080 TI GAMING TRIO er sat til 850 EUR og hvor GAMING X koster 810 EUR.