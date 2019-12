AUTHOR : Lars

Er det muligt at nyde 4K gaming med et GTX 970 (video)

Tror de fleste af os ved det koster kassen, hvis man skal game i 4K, men er det rent faktisk muligt at nyde 4k gaming med et budgetvenligt GTX 970?

Er jagten gået ind på at få opgraderet sin gaming rig, så du kan få glæde af 4K Ultra HD, så vil du uden tvivl finde denne artikel fra Digital Foundry spændende. Omtalte har nemlig sat sig for at følge op på, at du kan få glæde af 4K på et GTX 970, end skulle poste spidsen af en jetjager til et 4K setup.

Stakken af nedenstående videoer, giver et indblik i Crisis trilogy, Forza Horizon og Batman Arkham Knight, og hvad du kan forvente af et GTX 970, hvor målet er 4K.

Er det rent faktisk muligt at få 4K gaming fra et GTX 970 grafikkort?



Digital Foundry skriver følgende:



Our initial experiments could only begin by addressing the age-old question: can it run Crysis? More specifically, could we run the entire Crysis trilogy at native 4K on a GTX 970? It’s all about reducing the lowest recorded frame-rates here, and the fact is that there’s a very large amount of overclocking headroom on all of Nvidia’s Maxwell-era graphics cards. Typically, you can add +200MHz to the core and +500MHz to the GDDR5 memory, using a tool like MSI Afterburner.



Just remember to ramp up power delivery as far as it will go (110 per cent in the case of the GTX 970) and you’re good to go. We’ve even managed this without issue on a small form-factor Zotac card – just remember to deduct any factory overclock the card may have from that +200MHz. So, in the case of our test subject – an MSI Gaming 4G version of the GTX 970 – we need to dial in +136MHz instead, as it already comes with a 64MHz factory OC.

Læs mere HER

Kilde: Digital Foundry - EuroGamer.net