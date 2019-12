AUTHOR :

Første NVIDIA GeForce GTX 1070 grafikkort med GDDR5X annonceret

NVIDIA har i indeværende uge annonceret udvidelse af deres GTX familie. Denne gang bliver det endnu en gang NVIDIA GeForce GTX 1070 grafikkortet, som dog her krydres med GDDR5X hukommelse.

Dermed følger NVIDIA op på sidste skud i bøssen, det GP104-baserede GTX 1060 6GB med GDDR5X.

NVIDIA GeForce GTX 1070 grafikkortet med de nye GDDR5X, kommer i kølvandet på NVIDIA TITAN RTX, Titan of Turing grafikkortet og en pris på knap 16.000 kroner.



Tilføjelsen af GDDR5X er uden tvivl ment som et skub til performance på ældre grafikkort i deres GTX serie, og her bliver ZOTAC altså blandt de første NVIDIA add-in card partnere.



GTX 1070 AMP Extreme Core GDDR5X findes med referencenummer: ZT-P10700Q-10P.



Tech Power Up fortæller:



“Much like the GTX 1060 6 GB GDDR5X, this otherwise factory-overclocked ZOTAC card sticks to a memory clock speed of 8.00 GHz, despite using GDDR5X memory chips that are rated for 10 Gbps. It features 8 GB of it across the chip’s full 256-bit memory bus width. The GPU is factory-overclocked by ZOTAC to tick at 1607 MHz, with 1797 MHz GPU Boost, which are below the clock-speeds of the GDDR5 AMP Extreme SKU, that has not just higher 1805 MHz GPU Boost frequency, but also overclocked memory at 8.20 GHz.”



