PUBLISHED : 2018-04-30 11:25:06

Flere grafikkort forventes på markedet på grund af stilstand i kryptomining

Det kunne meget vel være en ændring på vej i grafikkorts segmentet, som ender ud med flere GPU’er vil være til rådighed på markedet.

Det massive opkøb af grafikkort fra kryptomining verdenen, ser ud til at have tabt pusten, og dette kombineret med de store kryptomining projekter ser tiden an indtil dedikeret ASIC grafikkort lanceres, kan meget vel ende ud med grafikkort igen bliver til at få fingrene i for den almene bruger.

Informationerne kommer fra DigiTimes, som rapporterer om, at producenter som Gigabyte, MSI, ASUS m.v. forventer en nedgang i salget med op til procent over de næste måneder grundet en mindre efterspørgelse.



Et Gigabyte GeForce GTX 1080 grafikkort kan via Amazon pt. handles for $700, som er et godt tegn på priserne er stagneret og i mange tilfælde på vej ned. Vi skal dog nok ikke helt forvente cryptocurrency kører på pumperne, eller på anden måde er en afvikling, og en prisændring i opretgående kurve, kan meget nemt dukke op igen.



VentureBeat mener at den kommende altcoin meget vel kan få kaos til at starte forfra, men her skulle de dedikerede ASIC grafikkort kunne sørge for de ”normale grafikkort” ikke tømmes på hylderne.



”BitCoin miners were not precisely interested in GPUs; they just wanted their number crunching abilities. If ASICs do that, then BitCoin miners would not want a GPU”