AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-21 08:25:18

GALAX GTX 1080 TI Hall of Fame spottet

Hvis der er en producent af grafikkort der skiller sig ud på det visuelle design, så er det uden tvivl GALAX og deres HOF grafikkort.

Hvis der er en producent af grafikkort der skiller sig ud på det visuelle design, så er det uden tvivl GALAX og deres HOF grafikkort.



Du er der poppet billeder op af deres kommende GTX 1080 TI Hall of Fame på et Syd Koreansk website, så fremviser en gang super fed eyecandy, og dermed en mulighed for snart få snitterne i deres nye GTX 1080 TI Hall of Fame gamer grafikkort.



Det er stadig meget få informationer vi kan trylle frem af hatten til jer, men alt tyder på GTX 1080 TI Hall of Fame grafikkortet bygges med 3 stk. 8 pins power connectors samt et 16+3 phase design.

Ganske som vi kender det fra andre GTX 1080 Ti grafikkort, så fylder de ganske meget på bundkortet, og dette er ingen undtagelse for GTX 1080 TI Hall of Fame grafikkortet, der vil kræve to et halvt slot på dit bundkort mht. plads.



GTX 1080 TI Hall of Fame er ligeledes designet med en triple-fan køler, som naturligvis skal holde bæstet nede i temperatur, når der skrues op for detaljegraden i dine ynglings spil.



GALAX valgt at pryde designet med et LED illuminated oplyst krone midt på kortet.



Pris og releasedato er stadig ukendt.

Credit: quasarzone