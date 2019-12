AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-23 15:33:35

GALAX klar med endnu et GTX 1080 Ti med hvidt tema

GALAX/KFA2 melder sig klar med endnu et GTX 1080 Ti, som denne gang navngives EXOC White. Denne gang handler det kun og designet fremfor de hardcore specifikationer på grafikkortet.

Rent faktisk er der intet nyt under motorhjelmen, hvis man drager en parallel til deres nuværende GTX 1080 TI EXOC Black Edition, når det handler om specifikationer og design. Eneste forskel er altså farven, der nu fremstår i fristende hvid.



Kigger vi på EXOC serien, så er de designet med en dual fan køleløsning bestående af 2 heat sinks med 5 kobber heat pipes, og her til kommer det vi grafikkort-freaks elsker – en full cover backplate i matchende farve. Her til kommer naturligvis LED belysning for at toppe designet af.



GALAX EXOC GTX 1080 Ti er fabriksoverclocket til 1531/1645 MHz, som ikke er noget imponerede i sig selv sammenlignet med konkurrenterne, og GALAX har altså ”kun” valgt at holde sig til reference frekvenser denne gang, og måske haft mest fokus på det visuelle, som bestemt intet fejler.

Da GALAX EXOC GTX 1080 Ti er et reference grafikkort, er det også ensbetydende med manglen af en DVI-D connector.



Pris og officiel reale dato er stadig ukendt.