AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-03 13:11:12

GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme inkl. et AIO liquid-cooling loop på vej

GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme inkl. et AIO liquid-cooling loop på vej, som uden tvivl giver dig et grafikkort, som skiller sig ud fra mængden.

GIGABYTE melder sig på banen med et nyt grafikkort, Aorus GeForce GTX 1080 Ti, som lige toppen kager af med et WaterForce Xtreme tiltag, hvilket betyder du får en inkluderet full-coverage water-block med i pakken modsat deres GIGABYTE WaterForce WB Xtreme Edition. Sidstnævnte version kræver du mGIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme inkl. et AIO liquid-cooling loop på vejonterer den til dit eget vand-loop. Med GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme får du altså en helhed inkl. et AIO liquid-cooling loop.



Aorus GeForce GTX 1080 Ti grafikkortet, er bygget på samme PCB som WaterForce WB Xtreme Edition, hvilket betyder samme clock speeds på 1607 MHz core, 1721 MHz GPU Boost, og 11.2 GHz (GDDR5X effektiv).

Kølingsystemet på GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme, består af en pump-block base, som er forbundet til GPU og en base-plate, som trækker varmen fra VRM og RAM. Den inkluderet 120 mm radiator, er udstyret med en 120 mm fan, så skal fjerne varmeproblemet, når grafikkortet sættes under pres. GIGABYTE krydrer produktet med den populære RGB LED lighting, som vi næsten ser integreret på al hardware i dag. GIGABYTE tillader via GIGABYTE RGB Fusion software - du selv kan lege og konfigurere som du lyster.



Vi har ikke kunnet tracke en pris på GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme, eller hvornår du kan få snitterne i denne grafik-monster.