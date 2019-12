AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-20 07:05:43

GIGABYTE GeForce RTX 2080 (Ti) Gaming og WindForce serieer fremvist

orgenen på Tweak.dk starter i princippet hvor vi slap Der er dukket billeder op af flere RTX 2080, og denne gang fra GIGABYTE og deres GeForce RTX 2080 (Ti) Gaming og WindForce series.

Første afbilledet grafikkort er GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC 11G.



Gældende for både WindForce og Gaming serien, er et næsten identisk design på trods af den ydre pakning gør det svært at skelne, og hvor samme triple-fan køler går igen på tværs.

GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti WindForce OC 11G



På GeForce RTX 2080 (Ti) Gaming serien, finder vi en carbon tryk på køleren og omkring I/O, som ikke er nem at spotte på Windforce, og så kan man på billederne ane en kraftigere heatsink, som resulterer i et potentielt 2,5-slot grafikkort. WINDFORCE er efter alt at dømme kun en 2-slot grafikkort.

GIGABYTE GeForce RTX 2080 Gaming OC 8G

GIGABYTE GeForce RTX 2080 WindForce OC 8G



Ens for alle er de er fabriksoverclocket grafikkort (OC models)

Image credit: Videocardz