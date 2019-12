AUTHOR :

GIGABYTE teaser med deres GeForce RTX 2080 (Ti) AORUS grafikkort

Med teksten ”AORUS GeForce RTX #GoBeyond” melder GIGABYTE deres ankomst med nye GeForce RTX 2080 (Ti) AORUS grafikkort, og dermed AORUS-branded GeForce RTX grafikkort i den nye serie.

Ud over fristende billeder, kommer også en video, som fremviser nyeste RTX 2080 (Ti) AORUS grafikkort fra den populære producent.



Da vi første gang så de nye RTX grafikkort præsenteret manglede flere af de potentielle mest spændende grafikkort, og heriblandt EVGA Classified, MSI Lightning, ASUS MATRIX samt omtalte GIGABYTE Aorus.

Her har AiB producenterne uden tvivl valgt at forhale præsentationen for at kunne trimme og optimerer mest muligt. Her vil vi finde grafikkort som FTW3, GAMING X TRIO, ROG STRIX, GAMING OC m.v. som placeres i et entusiast segment.



Nu melder AORUS sig ind i kampen om high-end/entusiast modellerne med Xtreme Editions bygget med et triple-fan og triple-slot, og hvor vi præsenteres for en ny feature, individuel programbare RGB belysning.



Her vender tankerne retur til lanceringen af deres GTX 1080 Ti AORUS Xtreme, hvor et lignende setup var integreret.



Image credit: AORUS