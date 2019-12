AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-16 15:27:10

Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Windforce 2X grafikkort annonceret

Et nyt GeForce GTX 1070 Ti Windforce 2X grafikkort fra GIGABYTE dukker frem I rampelyset, som dermed udvider deres GeForce GTX 1070 Ti grafikkorts familie.

Et mere strømlinet design fra GIGABYTE med et dual WindForce 2X setup og ikke det populære WindForce 3X. Dermed blive det muligt at designe et knap så bulk et visuelt udtryk. GTX 1070 Ti Windforce 2X grafikkort fra GIGABYTE, er monteret med to 90mm fans og en ret potent heatzink under coveret. GTX 1070 Ti Windforce 2X grafikkortet kræver strøm fra PCIe slot og 1x 8-pin power konnekter.



Et kig på de rå specifikationer afslører et GeForce GTX 1070 Ti Windforce 2X med 8GB GDDR5 baseret på en default “Gaming mode” som betyder 1,607 MHz med et boost til 1,683MHz, i “Software OC mode”, som kræver du aktiverer OC Guru softwaren til kortet. RAM er clocket til default 8,008MHz via 256bit hukommelsesinterface.



Af tilslutninger finder vi DualLink DVI-D×1, HDMI×1, DisplayPort×3. Her til kommer en 8pin×1 power header.



GeForce GTX 1070 Ti Windforce 2X navngives GV -N107TWF2-8GD, og er allerede i handlen.