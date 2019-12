AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-19 08:51:38

Gigabyte lancerer et nyt GeForce GTX 1080 Ti AORUS Waterforce XE

Døjer du med ud huske på lange navne, så giver GIGABYTE dig kamp til stregen med deres helt nye GeForce GTX 1080 Ti AORUS Waterforce XE

Har du problemer med at huske navne, så kommer du på overarbejdet med det nye grafikkort fra GIGABYTE. GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti AORUS Waterforce WB Extreme Edition 11G (GV-N108TAORUSX WB-11GD), bliver andet skyd i bøssen af vandkølet Waterforce i deres GTX 1080 Ti series, og fjerde i rækken af GeForce 10 series.



Det nye GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti AORUS Waterforce WB Extreme Edition 11G, er baseret på den luftkølet Xtreme Edition version, og er derfor designet med 12+2 og 2x 8 pins power design.

En custom I/O bracket, med 2x HDMI 2.0b og 3x 1.4 DisplayPort samt en tredje HDMI port på bagsiden til VR-Link.



Som på Xtreme Edition, er det nye familiemedlem også bygget med en kobber GPU base på bagsiden, og en full cover backplate. Vandblokken er trednen tro, udstyret med LED, som kan indstilles I alle tænkelige farver.



Ifølge GIGABYTE, er GeForce GTX 1080 Ti AORUS Waterforce WB Extreme Edition 11G et af de hurtigste GTX 1080 Ti på markedet med med 1632 core clock og 1746 MHz boost clock i OC.

Priserne er ikke opgivet, men mon ikke du skal have et godt overskud i budgettet.



Kilde: GIGABYTE