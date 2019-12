AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-23 19:31:42

Gigabyte sender et nyt GTX 1060 9Gbps AORUS Xtreme på gaden

For få dage siden annoncerede NVIDIA et nyt version af deres GTX 1060, som denne gang kommer med 9 Gbps RAM, og nu tager GIGABYTE invitationen op med et nyt AORUS Xtreme Edition. Den nye version af GTX 1060, er sendt ind i kampen om midrange segmentet, hvor vi også finder de nye AMD grafikkort som Radeon RX 580. Den nye partner in crime bliver altså et GIGABYTE GTX 1060 9Gbps AORUS Xtreme



Hvad der kunne undre, er designet på det nye GTX 1060 9Gbps AORUS Xtreme grafikkort, der ganske som de store high end grafikkort, fylder massivt på bundkortet, og også i dette tilfælde optager GTX 1060 9Gbps AORUS Xtreme 2,5 slots på bundkortet grundet blandt andet en stor kobber plade, tilføjelse af HDMI connectors (VR-Link) og en full cover backplate.



Altså ganske potens køling af en GP106 GPU, som bestemt er overkill på et grafikkort i denne klasse. Men tag ikke fejl – alt tyder på GIGABYTE har presset alt det saft og kraft ud af deres nye GTX 1060 9Gbps AORUS Xtreme grafikkort, og alt tyder på kun ASUS og deres ROG STRIX OC samt GIGABYTES eget Xtreme Edition (pre-AORUS), som også kan håndterer 8.3 Gbps i OC-mode.



Ud over dette ligner GTX 1060 9Gbps AORUS Xtreme grafikkort nuværende version.



Specifikationer:

GPU : GP106-410

Base Clock :1645 MHz

Cores : 1280

Boost Clock :1873 MHz

TMUs : 80

Memory Clock :9024 MHz

ROPs : 48

Memory :6 GB GDDR5

Der er ingen officielle priser pt.



Credit: GIGABYTE