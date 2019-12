AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-08-14 12:15:11

Giv din computer en fornyet power med et nyt grafikkort

Få opgraderinger tilføjer så meget fornyet power til din computer som at installere et nyt grafikkort. Det kan omdanne din computer fra et system, der giver problemer under lette spil til et ægte pc monster, der kører uden problemer, selv under de mest visuelt komplicerede spil.

Men du er nødt til at få den nye hardware til at køre, før du kan installere et forbedret grafikkort. Her kan du læse mere om, hvordan du reparerer din computer med et nyt grafikkort, lige fra grundlæggende købsovervejelser til trinvise installationsanvisninger.

Overvejelser i forbindelse med køb af grafikkort

Du skal først og fremmest bestemme dig for, hvilket grafikkort du vil have, før du kan tilføre din computer fornyet kræfter. Generelt set, vil man selvfølgelig have det grafikkort, der giver mest valuta for pengene, selvom du også bør overveje kortets støj- og varmegenerering samt strømforbrug. Der kommes imidlertid ikke nærmere ind på selve grafikkortets specifikationer her, men det er helt sikkert noget CBC kan hjælpe dig med, hvis du kontakter dem i forbindelse med reparation af computeren.



Herefter skal du sørge for, at din computer har den korrekte hardware til at understøtte dit nye grafikkort, da det er essentielt for at kortet er kompatibel med computeren.



Det mest almindelige problem, som folk løber ind i, er en utilstrækkelig strømforsyning - enten kan den ikke levere nok watt, eller også har den ikke nok ledige PCI-E-stik. Som en tommelfingerregel skal din strømforsyning bedømmes ud fra dobbelt strømforbrug på dit grafikkort. For at finde ud af, hvor meget strøm din strømforsyning pumper ud, skal du åbne den og kigge efter standard identifikationsstikket, som alle strømforsyninger har, der viser deres grundlæggende information.

Mens du er der, kan du også identificere, hvor mange 6-polede og 8-bens PCI-E-stik der er til rådighed. At vælge den rigtige strømforsyning er endnu vigtigere, hvis du opgraderer til en multi-kort konfiguration, fordi du sandsynligvis skal købe en strømforsyning, der er klassificeret til en eller flere kilowatt.



Grafikkort kan variere drastisk i størrelse afhængigt af model og leverandør. Det er derfor vigtigt lige at sætte sig ind i dit ønskede grafikkorts størrelse versus pladsen i dit motherboard.

Med alle disse spørgsmål løst, er det tid til at komme ned til forretningen og få købt dit nye grafikkort.

Installation af et grafikkort

Installationen af et grafikkort er en ligetil proces, der kræver tre ting: et nyt grafikkort, din computer og en skruetrækker. Sørg for at slukke for din computer og tag den ud af væggen, før du begynder. Du installerer et grafikkort i en PCI-E x16 kortlæser på computerens motherboard.

Medmindre du skal fjerne et eksisterende grafikkort, skal du først finde PCI-E x16 kortlæseren tæt på computerens køler. Dette vil enten være den første eller anden udvidelsesplads på dit motherboard.

Sørg for, at der ikke er ledige ledninger, der blokkerer din adgang til denne kortlæser. Hvis du udskifter et eksisterende grafikkort, skal du tage alle de kabler, der er tilsluttet det, ud af stikket, fjerne skruen fra dets fastholdelsesbeslag på bagsiden af computeren, og derefter fjerne kortet. De fleste motherboard har også en lille plastiklås for enden af PCI-E kortlæseren, der låser grafikkortet på plads. Sørg for at åbne denne lås for at låse dit gamle grafikkort op, så du kan fjerne det.



Glem ikke at låse låsen i slutningen af PCI-E-sporet, efter at du har sat dit grafikkort på plads.

Du kan nu installere dit nye grafikkort i den åbne PCI-E x16 kortlæser. Skub forsigtigt kortet ind i spalten, og skub derefter plastiklåsen for enden af PCI-E-slidsen for at holde den på plads.

De fleste spilniveau grafikkort kræver yderligere strømforbindelser. Hvis dit gør, skal du sørge for at tilslutte disse PCI-E-strømkabler.

Få hjælp til at reparere computeren

Er dit grafikkort dødt? Er der ikke noget billede, når du tænder din computer? Eller viser den blå skærm, efter du har spillet et stykke tid? Dette er symptomer på fejl i grafikken, hvilket for det meste betyder et nyt grafikkort. Så panik ej, det er sandsynligvis muligt at reparere computeren ved at installere et nyt grafikkort. Så der burde ikke være grund til at skulle investere i en helt ny computer.



Har du ikke selv mod på at følge ovenstående vejledning, så fortvivl ikke, der er nemlig hjælp at hente. Vi kan ikke alle være en computerhaj, men derfor kan man godt værdsætte en power fuld computer med plads til at udfolde sig i stærkt visuelle spil. Er dette tilfældet for dig, eller er du bare mere tryg ved at lade en ekspert klare det, så kan du hente hjælp hos CBC, der er Danmarks største it-kæde. De kan hjælpe dig med større og mindre reparationer af computere.