AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-21 11:03:14

HIS melder sig på banen med nye RX 500 grafikkort

HIS melder sig også på banen med nye Radeon RX 500 grafikkort, og denne gang lover de nye fans og mere rå power.

HIS melder sig også på banen med nye Radeon RX 500 grafikkort, og denne gang lover de nye fans og mere rå power. HIS har hele 5 nye grafikkort på vej, hvoraf kun et omhandler RX 570.



RX 580 XTR IceQX2 Roaring Turbo tager over hvor RX 480 Roaring Turbo, XTR slipper, og benytter sig at helt det samme design med en enkelt undtagelse. HIS RX 580 XTR IceQX2 Roaring Turbo er denne gang bygget med 6+8 pins power connectors for at kompensere for brugen a fen Polaris 20 XTR GPU.

HIS RX 580 XTR IceQX2 Roaring Turbo er fra fabrikkens side sat til 1430 MHz boost clock i Turbo Mode og 1411 MHz i OC Mode, og som på RX 480 Roaring Turbo benytter RX 580 XTR IceQX2 Roaring Turbo sig også af en clock på 8 Gbps, så intet andet nyt under solen her.

RX 570

RX 580



På området, hvor de lover ændringer, fans og performance, så bibeholder HIS farven på deres fans i blå, men denne gang er deres fans designer med 11 finner kontra 9 på tidligere RX 400 serie. Det skal ifølge HIS forbedre airflowet og reducerer larmen.

Specifikationer:

HIS RX 580 8GB XTR IceQX2 Roaring Turbo

GPU : Polaris 20 XT(X/R) Base Clock : 1256 MHz

Cores : 2304 Boost Clock : 1430 MHz

TMUs : 144 Memory Clock : 8000 MHz

ROPs : 32 Memory : 8 GB GDDR5



HIS RX 580 8GB IceQX2 Turbo

GPU : Polaris 20 XT(X/R) Base Clock : 1256 MHz

Cores : 2304 Boost Clock : 1405 MHz

TMUs : 144 Memory Clock : 8000 MHz

ROPs : 32 Memory : 8 GB GDDR5

HIS RX 580 8GB IceQX2 OC

GPU : Polaris 20 XT(X/R) Base Clock : 1256 MHz

Cores : 2304 Boost Clock : 1366 MHz

TMUs : 144 Memory Clock : 8000 MHz

ROPs : 32 Memory : 8 GB GDDR5

HIS RX 580 4GB IceQX2 OC

GPU : Polaris 20 XT(X/R) Base Clock : 1256 MHz

Cores : 2304 Boost Clock : 1366 MHz

TMUs : 144 Memory Clock : 7000 MHz

ROPs : 32 Memory : 4 GB GDDR5

HIS RX 570 4GB IceQX2 OC

GPU : Polaris 20 XL Base Clock : 1168 MHz

Cores : 2048 Boost Clock : 1264 MHz

TMUs : 128 Memory Clock : 7000 MHz

ROPs : 32 Memory : 4 GB GDDR5

Credit: HIS