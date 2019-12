AUTHOR :

Har XFX et custom RX Vega grafikkort på vej?

Vi har mange gange stiftet bekendtskab med XFX og deres lækre grafikkort, og nu melder grafikkortsproducenten sig klar med et custom RX Vega grafikkort, for at udnytte populariteten af AMD’s nye RX Vega grafikkort.



Det er stadig meget spartant med informationer, men Videocardz har spottet billeder – uden det fremgår, om der er tale om RX Vega 56 eller RX Vega 64 versionen, eller der er tale om begge versioner af RX Vega grafikkortene.



Efter alt at dømme, bliver vi budt op til dans af en stor dual-heatsink og dual-fan køler på grafikkortets front, og et visuelt ret lille PCB, som dermed også begrænser grafikkortet til 8+6-pin PCIe konnektors midt på grafikkortet – derfor peger det i retning af der er tale om RX Vega 56 fra AMD.



Sammen med det smukke design, finder vi også en backplate, som ser ud til at dække for en del af kølingen på den ene blæser, er det et smart træk selvom den store heatsink kunne kompensere for manglen.



Det afbilledet XFX grafikkort, lader også til at være designet med et LED XFX logo på toppen, men vi kan ikke spottet integrationen af DVI, som tilsyneladende er undladt denne gang.



Vi ser frem imod en spændende tid, hvor der uden tvivl vil komme mange custom RX Vega grafikkort på vej, og vi håber de kommer inden jul, så ønskesedlen kan bestykkes med hardware.