AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-16 08:49:02

Her det det første review af custom GeForce GTX 1080 Ti

Hexus har været hurtig til at få snitterne i et custom GeForce GTX 1080 Ti. Inno3D har sendt dem et GTX 1080 Ti fra deres preproduction, som tydeligvis mangler flere ting før det rammer butikkerne

Der vil den kommende tid poppe flere og flere reviews af custom GTX 1080 Ti, og nu er Hexus klar med, hvad det lader til at være det første review af et custom GTX 1080 Ti fra Inno3D.

Det nye Inno3D GTX 1080 Ti skulle dog ”kun” være et såkaldt preproduction, og dermed ikke HELT det endelige produkt, og det tyder på modellen de fik blandt andet mangler ting som DVI-D port

Ligeledes forlyder det også preproduction samples mangler deres 0dB teknologi, som blandt andet gør blæseren i midten slukker, når Inno3D GTX 1080 Ti ryger ned under 46C, og så slukker de to yderste fans, når grafikkortet kommer under 44C. Så allerede her, er der faktorer som gør testen ikke er 100 % valid.

Inno3D GTX 1080 Ti skulle komme i handlen fabriksoverclocket til 1607/1721 MHz, som faktisk er højere end ASUS STRIX OC versionen. Her til kommer RAM hastigheden er clocket til 11408 MHz og en TDP på 280W (+30W). Så et ganske potent Inno3D GTX 1080 Ti klar til at tage kampen op med de andre store drenge i klassen.

Review af Inno3D GTX 1080 Ti viser også, at grundet fabriks-overclocking, er der meget lidt spillerum tilbage, når samtalen falder på overclocking ud over den Inno3D har sat, men Review: Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 hos Hexus viser dog de stadig er i stand til at presse yderlige 50 MHz ud af kortet. Dermed ramme der imponerende 1657/1771 MHz.

Her får vi et blik i forbruget, som bestemt viser GTX 1080 Ti er sulten.

Nedenstående billed viser temperaturen, og her sender kortet altså markant temperatur ud.

Tilgengæld holdes kortet nede i dBa selvom det er hårfint.

