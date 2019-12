AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-31 11:49:31

Her er alt du skal vide om AMD Radeon RX Vega 64 og Radeon RX Vega 56 og lidt mere til for nørderne

AMD har fremlagt alle informationer om specifikationer og priser på deres nye AMD Radeon RX Vega 64 og Radeon RX Vega 56 grafikkort, og vi er ret overbeviste om, at AMD nyder forbrugernes fulde opmærksomhed. Vi kan også været ret sikre på, at Intel er tvunget i retræte på grund af AMD Ryzen og AMD’s voksende markedsandele inden for CPU-området. Men AMD er slet ikke færdige, og deres Vega release, er et godt tegn på de vil mere end ”bare” Ryzen.



Navnet er Vega, og målet er en konkurrencedygtig GPU til NVIDIA’s GeForce 10 series.

AMD har også annonceret AMD Radeon RX Vega 64 og Radeon RX Vega 56, som omtales til at få release i indeværende måned, og nu er der tilmed kommet priser og specifikationerne på de nye Vega grafikkort.



Flagskibet bliver Radeon RX Vega 64, som ifølge AMD drager fuld udnyttelse af deres nye arkitektur med blandt andet 64 compute units og 4096 stream processors. Hertil kommer 8GB HBM2 hukommelse.



Radeon RX Vega 64 kommer i 2 varianter, en væskekølet version til $599, som er fabriksoverclocket, og en luftkølet version til $499.



Andet skud I Vega-kanonen er Radeon RX Vega 56, en neddroslet version af samme GPU med færre compute units og stream processors. Her har AMD fastsat prisen til $399.



Nedenstående AMD slides viser alle de fede detaljer i Vega lanceringen: