AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-19 07:38:37

Her er alt du skal vide om Polaris Evolved RX 500 serien

AMD lancerer officielt deres nye Polaris Evolved RX 500 serie Gammel vin på nye flasker, dog taget med et gran salt, da RX500 serien er peppet en kende kontra de tidligere 470 og 480 kort fra selvsamme AMD.

Faktum er Polaris Evolved Radeon RX 500 series nu er officielt lanceret fra AMD, og her til en flod af AIB versioner, der følger i kølvandet.



På trods af Polaris Evolved Radeon RX 500 series er en rebranded Radeon RX 400 serie, så er der altså stadig tilsat flere nye features, og takket være en 14nm fabriksteknologi, så byder de også højere frekvenser end tidligere serie.



AMD Radeon RX 500 serien byder også på nyeste AMD Radeon teknologier – deriblandt optimering til DirectX 12 og Vulkan support, FreeSync, ReLive, Chill and HEVC H.265 4K Encode/Decode.

AMD markedsfører deres “nye” RX 580 værende oplagt til “smooth HD gaming and beyond” hvor mulighederne for 1440p opløsning med 60+fps og high settings i dine spil. Radeon RX 570 jagter ifølge AMD max settings I 1080p, så der er altså ikke tale om nogle vilde high end grafikkort fra AMD’s side.



Kigger vi på Radeon RX 580, så er der tale om en"fully-enabled" Polaris 10 GPU med36 Compute Units (CUs), og 2304 Stream Processors. Grafikkortet er designet med 8GB GDDR5 RAM clocket på 8Gbps via et 256 bits interface.



Modsats dets forgænger, Radeon RX 480, som ramte markedet med en 1120MHz base og 1266MHz GPU Boost clocks, så er Radeon RX 580 clocket på 1257MHz base og 1340MHz GPU Boost. Her skal man så forvente AIB partnerne vil skrue endnu mere op for frekvenserne for at presse citronen mest muligt.



Radeon RX 580 kommer ifølge jungletrommerne også i en 4GB GDDR5 RAM version.



Med blikket rettet mod Radeon RX 570, så ligner det dets forgænger på flere punkter. Ganske som Radeon RX 470, er RX 570 også designet med 32 CUs og 2048 Stream Processors. RX 570 er clocket på 1168MHz GPU base og 1244MHz GPU Boost, og bliver søsat i 8/4GB versioner med 7Gbps GDDR5 RAM på et 256 bits interface. Men RX 570 skruer en tand op for charmen modsat RX 470, der blev lanceret med 926MHz GPU base og 1206MHz GPU Boost clock. Altså er RX 570 tunet en kende modsat AMD’s tidligere RX 470 release.



Priserne på Radeon RX 580 8/4GB er sat til US $229/$199 hhv., og Radeon RX 570 4GB forventer man rammer en retail pris på US $169. Altså ikke nogle grafikkort, som vælter budgettet prismæssigt, men modsat får man altså heller ikke nogle voldsomt ydende grafikkort i denne omgang.

Her må vi nok stadig med tålmodighed vente på Vega i fuld udblæsning.

Credit: AMD